吸太多PM2.5？譚敦慈：顧肺必吃這4大食物

吸太多PM2.5？譚敦慈：想顧肺必吃β胡蘿蔔素食物、十字花科蔬菜、蘋果、梨子、番茄、洋蔥（圖/shutterstock提供）

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中時電子報

這兩天空汙嚴重，空氣中瀰漫著滿滿的PM2.5(細懸浮微粒)，台灣西半部都淪陷，民眾出門只能戴口罩自救，但已經吸進肺裡的空汙該怎麼辦？林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈說，多吃富含β胡蘿蔔素的南瓜、木瓜、胡蘿蔔，十字花科蔬菜，以及蘋果、梨子、番茄、洋蔥，都有強健肺部、改善呼吸道的效果。

譚敦慈說，空氣品質差的時候最好是緊閉門窗，暫時不要出門趴趴走，不得已時則可從飲食著手，坊間傳聞「吃豬血清肺」並無科學實證，但國外有不少研究發現多吃富含β胡蘿蔔素的南瓜、木瓜、胡蘿蔔，十字花科蔬菜，以及蘋果、梨子、番茄、洋蔥，都改善呼吸道健康確有實效。

一、十字花科蔬菜例如白蘿蔔、白花椰菜、高麗菜

十字花科蔬菜除了防癌、抗癌，還能改善呼吸道疾病的症狀，如同中醫的「白色養肺」觀點，其盛產的季節多在秋冬之際，剛好可以多吃一點。

二、番茄和洋蔥

譚敦慈說，蔥、薑、蒜，都是很好的抗氧化食材，國外研究每天100克蕃茄可以防癌，番茄及洋蔥的抗氧化效果好，同時也可以增強肺部健康。

三、富含β胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、木瓜等食物

譚敦慈表示，有研究發現如果抽菸的人多吃富含β胡蘿蔔素的食物，像是紅色、黃色、橙色的蔬菜以及芥蘭、西蘭花，能降低罹患肺癌的風險。但是吃的不是食物，而是萃取β胡蘿蔔素保健食品的話，則會增加罹癌風險。

四、蘋果、梨子

韓國研究指出，梨子、蘋果可排除多環芳香族碳氫化合物(PAHs)等有毒物質，像是燒烤食品，尤其是脂肪及蛋白質含量高的肉類、燒焦食品、油炸過火的食品。而梨子在中醫眼裡可是潤肺顧肺的好水果，台灣一年四季都買的到。

(中時電子報)

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