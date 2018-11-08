台灣棒球魂傳承經典賽 1111嘉義球場「揮棒」

2018年11月08日 13:30 中時 廖素慧

台灣棒球魂Naluwan@KANO 100年傳承經典賽11日登場。（廖素慧攝）

「七虎少棒隊」隊長盧瑞圖（左）為小球迷簽名。（廖素慧攝）

台灣棒球名人堂協會、嘉義市政府，於11日在嘉義市立棒球場舉辦「台灣棒球魂Naluwan@KANO 100年傳承經典賽」，中華職棒球星周思齊、張志豪、王勝偉等名將，與1960年代的球星將同框，市長涂醒哲邀請大家一同參與這場跨世紀的球星盛會。

台灣棒球魂Naluwan@KANO 100年傳承經典賽，由嘉義大學棒球隊KANO與台東大學棒球隊Naluwan對戰，每局換場時間由VIP球星們分享打棒球的光榮故事，如嘉農（KANO）第一代球員劉蒼麟在嘉義發展棒球，包括訓練子弟兵劉秋農及劉思義兄弟，及藍德和、陳耕元回東部帶動花東地區的棒球運動。

台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛玻說，11日請到中華職棒周思齊、張志豪、王勝偉等VIP球星參與，還有曾在嘉義教棒球40餘年的80歲名教頭蘇棟川，「棒球太子」李憲宗及其徒弟陳昭安、陳瑞昌，都是紅極一時的知名球員，蘇棟川與李憲宗是1962年第4屆亞洲盃棒球錦標賽中華成棒代表隊國手。

市府今天開記者會，威名遠播的「七虎少棒隊」隊長盧瑞圖現身力挺，行銷全球16個國家的嘉義知名美食老楊方塊酥，其創辦人戴大可總經理響應這場棒球風雲會，致送方塊酥禮盒當伴手禮。

這場賽事門票200元，內野區約容納6000人，已於7-11便利商店ibon系統售票，凡購票入場者均可獲贈1本活動專輯，數量有限，送完為止，凡購得福袋者都能獲得5局後球星簽名會的入場券1張（限量50位，每球員限簽2樣商品）。

(中時 )