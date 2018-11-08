藍委推動無煤家園 綠委質疑：想恢復核電嗎？

2018年11月08日 13:23 中時 季節

21名國民黨立委提出「減碳無煤家園推動法草案」，鑒於空汙嚴重，燃煤發電更占大宗，主張政府應推動減碳達成無煤家園。但8日立法院討論時，民進黨立委強烈反對，認為不可行，質疑根本是想恢復核電。

草案說明指出，英國與加拿大帶頭發起「 脫煤者聯盟」（The Powering Past Coal Alliance），已訂定2030年淘汰燃煤發電的目標，台灣作為國際之一份子，應跟上國際減煤進程與趨勢，同步推動、實現減碳無煤家園。

然而民進黨立委林岱樺指出，全世界發電最穩定的就是核能跟燃煤，當這兩項都退出台灣供電，台灣怎會有穩定能源？2014年馬英九也表示台灣是98%能源進口的海島，電網無法跟別國相連，無論是核能、燃煤，都不應放棄任何一個選項。國民黨如今推動以核養綠，結果還沒出來，就要無煤，全世界誰執政能無煤又無核？提案提到英國和加拿大，加拿大水力發電比率占7成，英國有北海油田和全球最大的離岸風力發電，就算如此英國還是增加核電使用。以台灣的條件，一旦無煤，電價是否會大漲？還能否穩定供電嗎？

國民黨廖國棟反駁，指出要無煤是因為空汙嚴重，但為何空汙嚴重，就是因為在沒有充分預備下匆促推出無核才導致空汙嚴重。國民黨立委陳宜民則質疑台電火力發電廠降載的標準是甚麼？選舉到了就降載?台中明明還是空氣品質良好的綠色指標，林佳龍選情告急、花博就降載，高雄空汙嚴重偏就不降。

民進黨立委紛紛反駁，鄭運鵬說，照這草案最後就是缺電，他挖苦的建議，若要無煤發電，可以制定施行日期自萬一國民黨籍總統當選就職日起。莊瑞雄則痛批此案是政治法案，乾脆寫到時要恢復核電算了，那台中或是苗栗建核電廠要嗎？吳焜裕則說燃煤不一定造成空氣汙染，可以好好控制，未來燃煤不一定是造成空汙的主要因素，如今大陸燃煤造成的空汙程度跟天然氣差不多了。

蘇震清則痛批這個法案司馬昭之心，就是要恢復核電，選舉是一時家園是永久。空汙並非只是燃煤造成，好像沒有燃煤就沒事了，政府已經積極減碳了，但減碳不等於無煤。賴瑞隆也嗆說，這個不要那個不要，到底要用甚麼發電？如果用核電，核廢料放哪？

國民黨立委江啟臣回嗆，有人說這個法案是為了選舉提出，但其實去年就提出了，只是一直沒有排審。而且減碳無煤難道不是行政院長賴清德的目標嗎？為何本案卻讓民進黨這麼緊張？核能跟火力哪個對身體健康危害比較大？非核跟無煤沒有衝突，為何政府只能推動非核不能推動無煤？陳超明也意有所指的說最近空汙嚴重，大家都希望「藍天再現」，講到這他和備詢的經濟部官員都笑了出來。

(中時 )