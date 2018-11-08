避免球員兼裁判 工程會全移撥國發會

2018年11月08日 13:16 工商 呂雪彗

行政院組改工程再下一城！行政院會今天通過國發會等３部會5項組織法(修正)案，組改後工程會將消失，現有業務公共工程品質督導、技師管理、政府採購業務等三大類，將完整併入國發會，人員一百多人全移撥入國發會。

行政院會今（8）日通過國發會、財政部及所屬財政資訊中心、農業部農業改良總場組織法，以及國家龍潭原子能科技研究院設置條例(修正)草案；重點有二，其一是整合政府機關的業務及資源，在現行行政院組織法既定架構下，微調部分機關的組織及業務職掌，其二是確立原能會核能研究所組改規劃。

這次配合組改，行政院公共工程委員會不再設立，該會原有公共工程品質督導、技師管理、政府採購業務將完整併入國發會，相對增加國發會組織法業務職掌，另財政部及財政資訊中心組織法原列有政府採購業務相關職掌也配合刪除，將移至國發會統整。

原本組改９９年確定工程會消失，但有大部分是要移撥至交通建設部，但人事長施能傑解釋，工程會是要督導公共工程品質，若移至執行公共工程最大的機關交通建設部，恐被詬病有球員兼裁判之嫌，因此決定移撥到負責公共工程管考的國發會，以統一事權。

另原能會核能研究所改制成立行政法人國家龍潭原子能科技研究院，原本要併入科技部，後來決定將掌理我國核能安全、輻射防護等業務研發執行，透過組織轉型，鬆綁人事、財務及採購等制度，更有效發揮組織效能。未來科技研究不限原子能領域，將擴大至新能源開發、燃料電池、化石能源、節能材料開發等。

此外，將成立農業部農業改良總場，將現分散於各農業改良場的農作物試驗研究、服務，以「服務分區域，研究再整合」方式，透過設立三級機構整合各項資源。目前有９個農改場，未來將縮減為北中南東４處。

行政院人事總處人事長施能傑希望行政院組改尚未完成的部會，還有今天組改的五項組織法一併在立法院處理，盼能畢其功於一役，儘速通過組改案，達到行政院組織改造精實、彈性、效能的目標。

(工商 )