SOGO周年慶首日噴10億 千人排隊排到快中暑

SOGO台北三館周年慶今日開跑，彩妝商品受到民眾喜愛，櫃位前擠滿人潮。（圖/中央社）

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中時電子報
SOGO忠孝館SK-II超肌能緊緻清潔組，價值7290元、優惠價4570元，限日限量200組。（SOGO提供）

百貨周年慶重頭戲開打，眾所矚目的SOGO台北三館周年慶今登場，由於祭出300萬組美妝優惠組，單日單櫃消費6千送700元，其中雅詩蘭黛「玩色彩妝限量套組」更下殺1.1折，號稱史上最低外，還推跨館消費滿3萬抽JAGUAR汽車，一早吸引上千民排隊搶購，有人因等待太久而差點中暑昏倒。SOGO預估，首日業績可望達10億元。

SOGO百貨忠孝、復興、敦化3館每年的周年慶，由於優惠折扣最殺，加上商品樣式多，成為民眾朝勝必拜的首選。SOGO今年周年慶，光是推的美妝優惠組，即有300萬組，備貨比去年多2成外，還推單日單櫃消費滿6千送600抵用券，再加碼送100元優惠券，其中雅詩蘭黛「玩色彩妝限量套組」原價1萬8718元，特價1980元，下殺1.1拆，號稱史上最低，雖限量50組，仍吸引大批民眾深夜排隊，上午11時開始營業時，民眾搶購，美妝區擠滿人潮。

此外，今起SOGO三館推跨館消費滿3萬還能抽JAGUAR汽車，更讓上千民眾湧入消費。由於有人凌晨2點就前往排隊，一直等到上午11時開門，足足等了9個多小時，加上天氣熱而差點中暑昏倒。另有民眾看中周年慶有加贈禮，排隊買iPhone XS，讓iPhone 也成為搶購熱門商品。

今登場SOGO三館周年慶將舉行12天，到11月19日結束，SOGO估計業績可創造60億元，今首日業績可望達10億元。

其他百貨公司周年慶，如遠東百貨板橋中山店周年慶，也將於11月15日至12月4日舉行，推化妝品、內睡衣單筆消費滿2000送200，家電及保健器材用品，單筆消費滿5000送600；位於台北車站附近的京站百貨周年慶，則是於11月21日至12月25日舉行， 全館單日消費滿3800送400；SOGO天母店周年慶於11月28日至12月9日舉行，優惠內容尚未出爐；新光三越站前店周年慶活動日期及內容尚未確定。

(中時電子報)

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