中選會：史上最大規模投票人數1979萬982人 凌晨2點前宣布結果

2018年11月08日 13:25 中時 張理國

九合一加上公投綁大選，公投選舉人數創下有史以來規模最大的，中選會選務處長謝美玲上午公布最新數字，依照11月4日戶政機編造選舉人名冊的結果，公投投票權人數已達1979萬982人；至於10案公投大戰，中選會預估凌晨2點前宣布結果。中選會主委陳英鈐表示，因應公投案太多，為協助選民辨識，未來將修法讓公投主文可以「下標題」。

中選會今天在行政院會報告九合一及公投籌備情形，中選會指出，這次九合一選舉將進行直轄市長、縣(市)長、直轄市議員、縣(市)議員、鄉(鎮、市)長、直轄市山地原住民區長、鄉(鎮、市)民代表、直轄市山地原住民區民代表、村(里)長共9種選舉；至於全國性公民投票，則有第7案至第16案共10案公投；九合一選舉將選出1萬1047位地方公職人員；共設置1萬5886個投票所、有29萬5904位工作人員參與投開票工作；九合一選舉人人數：1910萬6417人；公投投票權人人數：1976萬982人（18歲以上未滿20歲之投票權人人數58萬2045人）。

至於在選舉經費部分，九合一各地方政府合計編列預算31億9223萬7370元；公投部分為15億185萬1000元，合計兩項選舉經費約為47億元。

謝美玲表示，這次公投的投票人數創下有史以來規模最大，光是選務人員就比上次總統大選多出9萬人，過去相關選舉選務人員約20萬4000人左右；陳英鈐則說，這次九合一選舉，希望在午夜12點前中央計票中心就可宣布選舉結果，至於公投結果希望在凌晨2點前宣布。

有鑑於這次九合一及公投同時舉行，選務複雜，陳英鈐也認為，公投法有必要再修法，修法重點有四，包括公投綁大選準備時間，目前只有一個月，希望能比照美國大部份的州改為4到6個月，以便公投選務順暢進行；公投連署的查對及真實性，這次連署過程中發現有些問題，目前為止還沒有處理方法，建議美國瑞士有行之有年的方式可納入參考；公投案太多，是要有標題協助民眾快促辨識；針對公投法及選罷法兩法不一，包括設籍時間及宣傳期程規定不同，都可一併修法檢討。

(中時 )