新北跨域實創教育廊帶 Fuhe D.School揭牌

2018年11月08日 13:29 中時 葉書宏

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今（8）日福和國中Fuhe D.School揭牌。（葉書宏翻攝）

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今（8）日福和國中Fuhe D.School揭牌。（葉書宏翻攝）

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今（8）日福和國中Fuhe D.School揭牌。（葉書宏翻攝）

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今（8）日福和國中Fuhe D.School揭牌。（葉書宏翻攝）

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今（8）日福和國中Fuhe D.School揭牌，是新北市第四座把矽谷「史丹佛D.School」創新觀念扎根在學校的教育工程，啟發孩子創意自信並讓學習無邊界，厚植新北學子全球競爭力。

新北市副市長呂衛青表示，新北市引領全國推動生活科技教育，採雙核心模式重點建置國際級的「跨域實創教育廊帶（D.School）」及「多功能科技教學工坊（Techshop）」，與英、美等國家同步整合「設計」與「科技」打造創意與合作的跨領域專題探究的教學空間。

教育局長林奕華提到，透過「全國首創」之「實創Techshop+」生活科技教育前瞻領航3年計畫，以生活科技學科連結各領域及重大議題，期許學生進行自主、探索的整合學習，是新北市結合「實驗」與「創新」精神所推動的未來人才培育系統。

Fuhe D.School以發展遊具專題課程及AI人機互動應用教學為特色，規劃情境式、探索式的跨數學、科技與人文社會領域整合學習系統，綜合想像、思考、實作及分享等學習歷程，今日同步發表「藝群暖科技家」課程專冊，並啟用創意設計吧、智控實驗室、動力機械艙、波特鈦工坊及不同凡想穿廊五大空間，運用機構結構及電與控制原理，裝置大型遊具學習情境，讓學生玩出思考探究力。

「AI」時代的來臨，為福和現場發表自走車、人體電流急急棒等課程設計，統整應用機械、電子、電機、程式邏輯相關知識，再融入創意思考及解決問題的能力，提供學生多元且跨領域的學習。

首度由台科大學生與國中生攜手共創的海洋光暈（Ocean Glows）專題課程於創意設計吧展現，由科技始於人性發想，以設計思考創造的居家海洋模擬情境，十分具有故事性，現場利用電控燈光、3D列印齒輪、曲柄等物件、搭配不同材質的設計，並加入音樂營造海中景物的明暗變化及水族自在運動情景，在家也能享受海洋帶來的放鬆療癒感。

不同凡想穿廊是以大型遊具創造出的空間，是結合科技、工程、藝術、數理的STEAM科際整合教學系統，透過巧妙的機構設計以一個接一個的方式相互連動，構成富有彈性的框架，並透過力的傳遞讓球的滾動最後傳遞夢想，讓學生了解科技原理、吊掛作品也讓學習有更多可能。

福和國中校長范筱蓉表示，Fuhe D.School課程多元創新並以培養改變世界未來公民為目標，更獲得日前來訪的美國矽谷Metro ED學區委員會副主席Katherine Tseng的讚賞，肯定新北教育的創新作為已與矽谷同步，已走在國際的前端，期待未來的密切交流。

參與互動課程的學生廖哲立說，透過腦力激盪及動手操作，覺得很新鮮，成功滾動木球後也覺得很有成就感。Fuhe D.School正是透過五感學習培養互動，同時運用跨域主題課程讓學生連結人的溫度和關懷，進而能運用設計思考創作各種生活應用與療癒紓壓的遊具，支持學生自由發想、挑戰未知並主動探索更深層的知識，找到自己未來的航道，成為改變世界的創造者。

新北市政府教育局自106起至108年，全國首創推動「實創Techshop+」生活科技教育前瞻領航三年計畫，總計編列新臺幣1億2千萬元經費，推動生活科技教育，累計補助建置8所D.school（跨域實創教育廊帶）、27校Techshop （多功能科技工坊）及校校有完善生活科技教學設備，促進多元學習，培育未來人才，翻轉新北教育。

(中時 )