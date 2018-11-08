花卉批發E化 台北花市即日起可網購

花卉網路交易平台有助提升花卉交易效率。（照片取自台北花市臉書）

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農委會農糧署輔導台北花卉批發市場建置花卉網路交易平台，即日起透過網路提供花卉產品資訊，讓花卉承銷人可在任何時間、地點直接上網交易。台北花市花卉交易量居全國之冠，盆花年營業額近6億元，切花更高達28億元，導入花卉網路交易，有望提升花卉交易效率，增進花農收益。

農糧署表示，台北花市自77年導入荷蘭式拍賣作業，即轉型為電腦拍賣交易，但至今花農仍需將產品運送至市場，凌晨時分經一定之實體拍賣或標價交易程序，始能完成交易；因應網路資訊化時代，荷蘭、日本及中國等國的花卉批發市場皆已朝網路交易模式發展，網路交易勢必是花卉產業未來的發展趨勢。

農糧署指出，網路交易模式的拓展，可節省市場營運成本，有助於整合花卉產銷上下游業者需求，讓生產端提早規劃承銷端需求品項，促使花農配合供需調節生產，提高花卉品質及花農收益。

台北花市表示，台北花市交易花卉，切花占全台近5成，盆花更占7成5以上，花卉網路交易將使花卉交易突破地域限制，且不限休市日、隨時可下單，除節省市場人工作業，也能增加花農商品的曝光度；前期優先導入盆花品項，再逐步擴大至切花品項，將持續蒐集供應及承銷雙方意見，精進該系統功能。

有興趣者可進入台北花市網址（http://www.tflower.com.taipei/TFAWebUI/）網路交易項目瀏覽，或以電話（02-2790-9729）洽詢。

(中時 )

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