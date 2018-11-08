影》閉嘴！川普大爆炸 封殺CNN記者採訪

2018年11月08日 13:29 中時電子報 吳映璠

美國總統川普再度暴怒，周三在全國轉播的記者會上與有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）針對移民與通俄門問題激烈交鋒，最後川普惱羞成怒，當眾羞辱記者「粗魯、可怕」，不過事件並未就此落幕，阿科斯達當晚就被白宮列為拒絕往來戶，禁止他入內採訪。

川普惱羞大爆炸，與CNN記者阿科斯達激烈交鋒，最後直接禁止對方發言，痛批阿科斯達魯莽，CNN應該感到羞恥。

川普不僅當眾羞辱阿科斯達，現又傳出白宮沒收他的採訪證，阿科斯達在個人推特放上一段影片，畫面是他欲進入白宮，卻被保全擋在門外。

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018

事情發生在9日白天，阿科斯達詢問川普是否用「入侵」字眼妖魔化中南美洲移民，川普否認並解釋他希望移民用合法方式進入美國，阿科斯達隨後又說那稱不上入侵。雙方就移民議題一來一往爭論，川普最終動怒，對著記者大吼「夠了」、「放下麥克風」，拒絕他的提問，還說他們應該堅守崗位，讓他好好治理國家，記者好好報導，CNN收視率才會高。

一位白宮實習生上前欲搶走阿科斯達的麥克風卻失敗，阿科斯達繼續詢問川普會不會擔心通俄門調查，川普明顯惱火，大罵阿科斯達是「粗魯、可怕」的人，「CNN有你這種員工應該感到丟臉」。

不過好笑的事，輪到下一位國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）提問時，亞歷山大馬上為阿科斯達辯護，說他是相當認真的記者，川普則馬上回嗆：「你也沒好到哪裡去，NBC也不是最好的。」

(中時電子報)