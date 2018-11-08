台北》小野哭也沒用 丁守中回擊：噁心透頂不齒

2018年11月08日 13:42 中時 周毓翔

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片力挺高雄市長候選人陳其邁被台北市長候選人丁守中批評是民進黨門神，小野日前受訪時崩潰大哭。丁守中今再度重砲抨擊，綠營連續四天，先逼停劉寶傑節目、再宣布陳其邁辭立委、再由小野先生以「文化人」身分挺陳其邁，對這種政治操作感到「不齒、噁心透頂」。

對於小野痛哭，陳其邁、柯文哲送暖，丁守中陣營指出，許多真正文化圈子裡的朋友感觸極深，因此選前一定要不吐不快。綠營操作小野以「文化人」身分捨近求遠，力挺陳其邁，除了為韓國瑜遭遇如此瘋狂的攻擊感到憤怒，更為這種赤裸裸的政治操作感到不齒、噁心透頂。「棄姚保柯」、「白綠合作」，似乎合理。什麼人身攻擊？丁守中陣營只是不齒。

丁守中陣營呼籲政治人物對焦在政策問題上，不要虛虛實實、裝神弄鬼，玩弄藍綠政治。這種以為操作藍綠政治，操作意識形態，就可以在選戰中營造聲勢、蠱惑人心，可以休矣。柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲。請問小野先生。「這是一個什麼樣的關係？你們根本是『政治亂倫』。」

丁陣營直指，小野當民進黨的文化門神，逢綠必挺。因為，「其邁倒、陳菊倒，蔡英文倒、民進黨倒、你也倒，這才是文化政治。你其實是挺自己。小野先生，不要哭了。不要模糊焦點。」

丁陣營指控，小野把持金馬獎、文化部電影輔導金，他和「紙風車」幾乎把民進黨執政的文化肥肉全吃光了。總統府的大型活動、台中花博也全包了。真的退隱？如果柯文哲勝選，台北市龐大的文化資源仍將由小野支配。

丁陣營也提三個問題問小野，「您有為黨政高層干預東森電視劉寶傑節目發表任何譴責嗎?」「中影被民進黨羞辱、攻擊時，你不但沒有一絲溫暖，反而忘恩負義，落井下石？」，小野、紙風車、李永豐幾乎「三位一體」主宰台灣「本土文化」定義。但其實，你除了成功「假公濟私」培養自己兒子成為「文二代」，繼承這個文霸系統，請問你還造就了誰？

丁陣營呼籲要「敬小野而遠之」。指控小野就是一個新黨國體制的文化打手。民進黨在選舉的時候負責文化電影電視圈子操盤的重量級人物。文化為政治服務的代表性人物。「 文化為政治服務，『文化人』就是狼。是狼也無妨，可惡的是說自己是『牧羊人』。」

(中時 )