馬達加斯加來了！ 中市府前廣場輪流懸掛花博參展國旗 共享光榮

2018年11月08日 14:07 中時 陳世宗

馬達加斯加以「神奇的花園」為題，在后里森林園區國際庭園區展出！（陳世宗翻攝）

你曾看過電影《馬達加斯加》嗎？這次馬達加斯加也來台中花博參展，展現豐富生態，想了解馬達加斯加特色的民眾千萬別錯過。花博吸引約30個國家與地區參展，除了中華民國國旗與台中市旗，市府並自開幕起於市府府前廣場輪流懸掛各參展國旗；8日升上的正是馬達加斯加國旗，明日起並依序懸掛德國、法國、比利時等不同參展國家國旗，直至12月2日。

市府表示，花博不僅是台中及台灣的盛會也是國際盛會，這次約有30個國家與地區參加花博國際庭園競賽及國際室內花卉競賽，參展國家的國旗從距離台灣最遠的美洲開始，逐日輪流懸掛於府前廣場，不僅歡迎來自世界各國的遊客，也展現台中做為一個國際城市的待客之道。

這次花博許多耳熟能詳的國家都參與國際庭園展出，例如加拿大、美國、德國、法國、西班牙、荷蘭、英國、新加坡、日本、韓國等；不只如此，還有一些國家過去雖未參加台北花博，但這次也都紛紛來到台中花博，例如索馬利亞、馬達加斯加、巴基斯坦、蒙古、哈薩克、土耳其、尼泊爾、緬甸等。

馬達加斯加以「神奇的花園」為題，在后里森林園區的國際庭園區展出，由於馬達加斯加因板塊分裂隔離，形成不同自然環境，演化出島上獨有的動植物生態系，因此其庭園以此為構想，展出豐富的植栽生態。今日馬達加斯加的國旗並懸掛在府前廣場，邀請世界遊客來台中逛花博。

(中時 )