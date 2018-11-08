SOGO周年慶80支iPhone秒殺 2男搶頭香都是為她

2018年11月08日 14:09 中時 郭家崴

SOGO忠孝館SK-II A、B 2組限量特惠組，6時30分由黃小姐從汐止來搶第一個。（陳俊吉攝）。

SOGO台北店今周年慶，董事長黃晴雯（中）在門口迎賓。（陳俊吉攝）

SOGO忠孝館1樓美妝區擠滿搶購人潮。（陳俊吉攝）

SOGO忠孝館1樓美妝區擠滿搶購人潮。（陳俊吉攝）

SOGO忠孝館8樓德誼數位搶購iPhone果粉大排長龍。（陳俊吉攝）

遠東SOGO台北店31周年慶今（8日）開跑，因忠孝和復興雙館買iPhione消費滿額送6000元、折扣最優86折起，忠孝館今晨2時30分由朱先生搶頭香，排隊買iPhone XS給女友；復興館4時也有廖先生搶第一買iPhone XS MAX，開門後兩館共80支皆秒殺，顯見果粉超級瘋狂。

美妝部分單日單櫃滿6000送700，最高回饋27%、最低1.1折起，SK-II A、B 2組限量特惠組6時30分由黃小姐從汐止來排到冠軍；3館開門前因iPhone和美妝等商品吸引近萬人潮，不輸給去年，整檔首日可望超越去年首日13萬人。

SOGO董事長黃晴雯預估首日3館業績要達10億元，較去年逾9億元高，忠孝館美妝首日要達1.4億元。SOGO總經理汪郭鼎松表示周慶首日每小時要進帳近1億元，看好3館整檔目標63億元、1％成長。

SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，忠孝館Roots有獨家限量款洋裝爆人潮；每日晚上7時30分開賣的晚安限量組合，每天共30組，組數比去年多1倍，首次每組送100份100元禮券，等於每天送30萬元，她認為實體通路最重視體驗，送禮券最有感，除了價格下殺，商品力和廠商支持力都要兼顧，今年可說是「卯足了勁送」；汪郭鼎松說消費者都是目的性購買，可見SOGO接地氣最到位。

今年各類別優惠首度推出女鞋/內衣/忠孝B1服飾/運動單筆滿3000送300，最高回饋20%；銀行加碼送天天回饋、天天換，回饋最高達17%，其中，國泰世華銀行共同門檻女裝/女鞋/男裝、寢飾/鍋具滿6000送600；遠東商銀化妝品、家電3C 滿1萬加贈200。

忠孝館9F買床墊家具/寢具區滿10萬元回饋SOGO商品券1萬8000元；復興館家電「買大OLED送大OLED」、dyson Airwrap美容神器首賣。復興館指定國際精品/時尚名品/珠寶滿2萬送2000，敦化館首次加碼2萬送2200元；雙館指定精品珠寶專櫃滿3萬送1200。

使用中國信託Line Pay單日單館實際支付金額滿5000元，享Line Points 3%回饋；跨館滿3萬元可抽JAGUAR百萬跑車。忠孝館B2 Fresh Mart、復興館B3 City Super同步9折回饋。

汪郭鼎松說超市和精品今天都是人潮，香奈兒擠滿人、愛馬仕主顧也有2、30人；忠孝館休閒男裝整檔要達13億元，等於SOGO高雄店1年的營業額，顯示SOGO台北店周慶銷費力強，區域的百貨公司消費力和業績分散。

(中時 )