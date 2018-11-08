高雄》震撼！15牙醫不甩公會理事長表態挺韓

2018年11月08日 13:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市牙醫公會理事長日前謝尚廷挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜一事鬧的風風雨雨，雖然謝尚廷後來否認，然而今日卻有15位牙醫不甩謝尚廷，親自訪問韓國瑜，力挺韓國瑜的決心不言而喻。

日前謝尚廷挺私下拜會韓國瑜一事，鬧的外界滿城風雨，由於謝尚廷的挺「綠」色彩明顯，因此讓外界質疑是否倒戈？謝尚廷雖然駁斥，重申挺陳其邁，不要被政治操作。韓則說對方下午挺他，晚上變不支持，可能有所顧慮。

不過，今日卻有15位牙醫不甩謝尚廷，親自拜會韓國瑜，力挺韓國瑜到底，韓國瑜在會上表示，在觀光產業上，牙醫將扮演很重要的角色，因為這是台灣獨步世界的產業。非常謝謝理事的支持，醫療觀光是重中之重，這是將來一定要推動，要和牙醫產業一起攜手合作，打造南台灣的牙醫產業。

韓國瑜更表示若有機會選上高雄市長，就一起大幹一場；如果無法選上，那也沒有辦法。如果真有機會實現，那要先要讓幾個產業先出類拔萃，然後再慢慢普及到其他產業。所以這裡面牙醫會變的非常重要，也希望高雄牙醫也能大力推動！如果他的政策有任何不成熟，也可以請在場牙醫多多指教！

而當記者詢問關於小野挺其邁的看法上，韓國瑜表示進了廚房就不能怕熱，本來小野本來就是文人，在社會上也有評價，突然跳到政治的領域，就一定會有爭議跟衝突，這避免不了，像他和陳樹菊一起作公益，結果也被批判，他真的期待台灣的政治不要這樣無限的循環下去，不要把一場選舉搞的很像豬肉攤的攪拌器一樣，沒有意思。網軍朋友應該理性的看待政治表態，很多都是文化人，科技人和企業家，他們各自都有支持的對象，應該都要予以尊重，這才是健康的社會。

而對於前總統陳水扁在臉書表示要是他當選要北漂，韓國瑜表明今年高雄選舉不是為了陳水扁而選，是高雄市民要決定高雄的未來，高雄市民不是為了陳水扁而選張三或李四，但這是陳水扁個人表述，他予以尊重。

(中時電子報)