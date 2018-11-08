高雄》 根本寫照！網瘋傳「陳其邁聽到變臉」的歌曲

2018年11月08日 14:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

陳其邁聽到變臉的歌曲！韓國瑜11月推翻高雄20年執政歌曲

年底選舉進入倒數，近日網路上流傳一支詳述民進黨執政二十年來的高雄現況的MV，歌曲內容提到民進黨治水無功，年青人工作難找等民生議題，號召投韓國瑜一票可以救高雄、給高雄一個改變的機會，「事實寫照，改變就趁現在，還給高雄過往榮景！﻿」

另外，民進黨傾全黨之力打韓國瑜，卻有網友解析藍綠政二代的最大差異指出，看到民進黨正在傾黨國之力，想要消滅韓國瑜，北神探一定要義助南菜販。分享網友們的睿智如下：

國民黨做不好，大家罵，國民黨不敢回嘴

馬英九的女兒沒有選議員立法委員，

郝龍斌的子女沒有選議員立法委員，

吳敦義的子女沒有選議員立法委員，

丁守中的子女沒有選議員立法委員，

民進黨做不好，罵大家，罵馬英九，罵中國大陸

陳水扁的兒子選高雄市議員，

蘇貞昌的女兒當立法委員，

謝長廷的兒子當台北市議員，

貪污的陳哲男之子陳其邁，當立法委員，選高雄市長

民主到底是人民作主，還是民進黨做主？

很奇怪耶，怎麼想都想不透，

韓國瑜從來沒有批評陳其邁家族，

陳其邁憑什麼要求韓交出家產和學校，

陳其邁要不要比照辦理？

對此，網友紛紛在影片處留言，「事實寫照，改變就趁現在，還給高雄過往榮景！﻿」、「綠的已經傲慢已久，已經把人民丟在腦後了」、「再不改變高雄人變外勞」、「這不是藍綠對決，這是高雄市民對決暴政的民進黨政府。﻿」、「好催淚，看了好感動，加油高雄﻿﻿」、「國民黨的爛，是口耳相傳；民進黨的爛，是親眼目睹還不檢討!」。

(中時電子報)