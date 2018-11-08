帶兒遊樂園滑草傷拇指 告業者業務過失被檢察官打臉

2018年11月08日 14:08 中時 謝瓊雲

百果山探索樂園中的滑草坡道，讓遊客體驗滑草樂趣。（謝瓊雲翻攝，與新聞事件無關）

彰化縣蒲姓男子今年3月帶著不到3歲的兒子，到員林市百果山上知名的探索樂園遊玩，卻在滑草區不慎傷及右手拇指，憤而提告業務過失傷害，但檢察官認為，蒲男讓年僅2歲兒獨自坐滑草版，自己又未依園區告示板正確使用滑草版，才是受傷主因，因此偵結後做出不起訴處分。

到底是恐龍家長？還是豬隊友？3月26日下午四點多，蒲男父子在探索樂園的滑草坡上使用滑草板時，他擔心獨自乘坐滑草版的兒子不會控制速度，所以自己又坐上另一塊滑草版從後追上。

蒲男在快靠近兒子時擔心會撞上，而趕緊將右手伸出滑草版外，導致右手拇指挫傷破皮流血、指甲斷裂，兒子事後還不定期會在睡夢中喊叫、驚醒，他認為園方疏未注意，提供簡陋滑草器具，而滑草坡道凹凸且欠缺防護措施，因此提告。

蒲男在偵查庭中還原事發經過，說當天下午兒子先坐塑膠板滑下去，結果滑到一半跌出來，當時自己也跟在後面，所以沒看清楚兒子怎麼跌的；發現快要撞到兒子，試圖改變重心、並伸出右手導致受傷，事後發現是卡到地墊的洞。

被告的楊姓業者向檢察官喊冤、堅決否認有過失，他強調在滑草場現場已有豎立一張告示牌，告知園區內有免費提供手套，提醒嬰幼兒勿使用，每塊滑草板最多可供一大一小使用，並提醒與前方前一組遊客保持距離，否認有管理或設置遊樂設施過失。

彰化地檢署檢察官偵查時，蒲姓告訴人辯稱並未看到告示牌，但業者出具照片，確認園區有設置看板提醒；檢察官認為蒲男竟讓僅2歲的兒童獨自使用滑草版，問題較大，而他自己又在未保持安全距離下從兒子後方跟著往下滑，未依照正常使用方式，才導致自己受傷，偵結後對業者做出不起訴處分。

(中時 )