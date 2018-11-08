新竹》謝文進總部提「建設美麗香山」批林智堅不重視香山

謝文進競選總部主任委員李宏生（中）提出謝文進「建設美麗香山 推展休閒觀光」政策，批林智堅身為香山人不謀香山事。（羅浚濱攝）

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新竹市長候選人謝文進競選總部8日召開香山區政策記者會，總部主任委員李宏生抨擊林智堅「身為香山人不謀香山事」，連同許明財這9年香山都市計畫停滯，建設落後，強調謝文進當市長將「建設美麗香山，推展休閒觀光」。

李宏生表示，香山工業區由於產業西移大陸的影響逐漸沒落，交通建設相對落後，林智堅4年市長喊出「香山12245」的口號，僅做元培街外環道和賞蟹步道，未推動香山和機場週邊等都市計畫，實在對不起香山鄉親。

謝文進提出對香山區的市政願景，首先要把「香山工業區再生與活化」，推動香山牛埔地區閒置工業區的專案轉型開發，讓整個工業區土地活化起來，帶動地方發展。

其次，通盤檢討都市計畫，加速通動「新訂香山交流道都市計畫」。李宏生指香山交流道新訂都市計劃，4年前編列經費啟動規劃，並在地方開過說明會，但林智堅做市長後，就全面暫停了。

李宏生說，謝文進做市長會加速動香山交流道地區的都市計畫，整合民間資源大力推展休閒觀光，建設香山成為新竹市的景觀休閒後花園。

李宏生指出，香山區要加速發展，交通建設是重要基礎，是香山鄉親在意的青青草原及大坪頂的聯外道路，香山出身的林智堅不做，就交給謝文進來做。

謝文進要建構香山完整道路交通路網，加速完成公道三竹光路延伸銜接景觀大道工程，暢通進出西區及北區交通。

同時，加速推動客雅大道向東延伸銜接高翠路工程，暢通進出科學園區及東區交通，並要 加速推動西濱快速公路唯一斷鍊「香山至鳳鼻段」的建設工程，暢通濱海地區聯外交通。

香山區議員吳國寶和陳啟源，認為謝文進提出活化閒置工業區，加速推動香山交流道地區、機場附近地區及頭前溪沿岸都市計畫等政策願景，都是符合香山鄉親的需求。

(中時 )

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