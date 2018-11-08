傳鬧心結沒出席婚禮後 唐嫣、楊冪首同台互動是這樣...

唐嫣婚後首度與楊冪同台。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
大合照時唐嫣、楊冪之間隔了5個人。（圖／取自VogueFilm微博）
網友狂討論唐嫣、楊冪互動。（圖／取自微博）

女星唐嫣上月底和羅晉在維也納舉行婚禮，過去唐嫣曾替楊冪擔任伴娘，未料輪唐嫣結婚，楊冪卻未出席，引發雙方心結說，但楊冪粉絲團已澄清楊冪是因工作忙碌來不及參與。昨(7日)唐嫣、楊冪等人獲邀出席活動，被網友挖出兩人在後台互動有點詭異，連大合照時都沒坐在一起，引發揣測兩人真的交情轉淡了。

唐嫣、楊冪同台影片由此去

唐嫣、楊冪2009年因拍攝《仙劍奇俠傳3》結緣，從此成為好姊妹，也陪伴彼此走出過情傷的時刻，楊冪當年和劉愷威成婚，唯一指定的伴娘就是唐嫣，可見雙方真摯感情。然近年來兩人交流變少，港媒則報導，雙姝疑因3年前黃百鳴公司籌拍中韓合資喜劇《賞金獵人》爭角問題起嫌隙，之後導演陸川拍《九層妖塔》，又選唐嫣不要楊冪，使兩人心結越來越深。

昨唐嫣、楊冪、Angelababy等人獲邀參加「VogueFilm時裝電影盛典」活動，有網友曬出後台影片，可見唐嫣與楊冪雖只距離一步，但沒跟對方講話，楊冪反而拉著Angelababy聊天，大合照時楊冪一人落在邊邊，唐嫣則和Angelababy坐在一起，唐、楊幾乎零互動，看的網友也尷尬說：「她們私下氛圍好奇怪啊」、「剛看了視頻，唐嫣楊幂離這麼近居然毫無交流，看來真是掰了啊​」、「好不好只有她們最清楚，旁人別瞎猜」。

(中時電子報)

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