NBA》歡迎拳王加盟 詹皇準大三元領湖人險勝灰狼

2018年11月08日 13:59 中時電子報 黃及人

泰森錢德勒(右)8日首次披上湖人戰袍。(美聯社)

A hard-fought but earned #LakersWin pic.twitter.com/IL2YGW1muq — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月8日

為了歡迎「拳王」泰森錢德勒加盟，湖人「小皇帝」詹姆斯8日卯足全力，除了打滿末節，更摘24分、10籃板及9助攻的準大三元，錢德勒也在讀秒階段貢獻關鍵進攻籃板，湖人最終114比110險勝灰狼，也送灰狼開季客場7連敗。

打完前3節，灰狼僅以88比86領先，湖人總教練華頓意外讓詹姆斯末節先發上陣，帶起湖人8比0開局，不過灰狼馬上回以9比2攻勢追上，場上局面再次陷入拉鋸僵局，就算湖人最後關頭一度領先7分，羅斯卻幫灰狼再次追上。

羅斯最後1分06秒投進個人第7顆三分球，帶領灰狼追到只差1分，湖人接下來3波攻勢雖未進球，卻都搶回進攻球權，靠的都是泰森錢德勒把球拍出禁區之外，迫使灰狼沒有辦法只好故意犯規，庫茲馬最後9.2秒兩罰中1。

暫停過後，灰狼當然把最後一擊任務交給手感火燙的羅斯，可惜他的三分出手彈眶而出，儘管泰森錢德勒疑似出現拉手犯規，裁判卻沒買單，哈特最後1.2秒順利兩罰俱中，擴大領先到4分確保湖人勝局，灰狼最後乾脆不攻了。

除了詹皇準大三元演出，哈特與庫茲馬各有21分進帳，英格拉姆也拿20分、6助攻與5籃板，麥基16分，首次穿上湖人球衣的泰森錢德勒替補打了22分56秒，更在最後決勝時刻取代麥基留在場上，貢獻2分、9籃板。

灰狼總教練席波迪過於依賴先發主力的毛病再現，儘管先發5人得分全都上雙，灰狼板凳陣容卻僅總共拿下7分，表現最佳的是投進生涯新高7顆三分球的羅斯，他拿31分、5助攻，吉米巴特勒也有24分，威金斯19分。

(中時電子報)