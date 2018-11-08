重大變革！律師等9種考試 明年修正國文題型

2018年11月08日 14:59 工商 崔慈悌

國家考試題型將有重大變革！考試院會今天通過，修正律師、會計師、不動產估價師等8種考試的國文科目題型，改為作文；中醫師考試的國文科目題型也將修正為作文與翻譯，預計從108年起舉行的各該項考試開始施行。

現行相關考試的國文科目試題，主要有測驗題和作文，以會計師考試為例，國文作文佔該科成績的60％、測驗題佔40％。考試院今天召開院會，多位考試委員認為，作文題比起測驗題更能達到書寫評量目的且更具效益。

考試院會今天中討論後達成共識，通過修正專門職業及技術人員高等考試律師考試規則等9種法規中，有關國文科目題型的相關規定。

其中中醫師考試國文科目題型，修正為作文與翻譯；律師、會計師、民間之公證人、社會工作師、不動產估價師、不動產經紀人、地政士、記帳士等8種考試的國文科目題型，則修正為作文，從民國108年舉行的各該項考試開始施行。

專門職業及技術人員考試屬於執業資格考試，重視專業知能，列考國文科目時，特別重視語文理解應用、邏輯思考、人文素養等博雅能力的評量功能。

考試院表示，為發揮國文科目評量綜效，以符合專業考試之測驗目標，並強化專業衡鑑的信度與效度，因此配合修正相關考試規則有關國文科目題型的規定，刪除列考測驗式試題，採取多元型式作文為主要評量方式，這項修正並將於衡鑑3年後，檢討評量綜效報考試院會。

(工商 )