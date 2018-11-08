海軍銘傳、逢甲軍艦成軍 蔡英文強調國軍新三不

2018年11月08日 14:34 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日前往海軍左營基地視導「海軍銘傳、逢甲軍艦成軍典禮」，軍方以21響禮砲迎接，隨後進行授旗、授印、呈獻模型及校閱部隊等儀式，蔡英文也登上銘傳艦視導。

蔡英文表示，要透過海軍銘傳艦、逢甲艦的成軍典禮，再一次向世界、向國際社會，傳達來自台灣人民清楚而堅定的訊息。那就是，捍衛中華民國台灣，守護自由民主生活方式，我們一步都不會退讓。

她要求國軍做到「三不」：不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域和平穩定，以及不要忘記來自境外的威脅。

蔡英文指出，銘傳和逢甲兩艘軍艦是從2016年開始執行接裝的任務。期間內，進行了艦艇各作戰人員的教育訓練、後勤料件的整備，並完成各項戰鬥系統工程等等。這兩年六個月以來，海軍克服了種種的挑戰以及複雜的工程，達成了全作戰能力的目標。不畏困難，解決問題，不怕挑戰，堅定方向，這就是我們的新海軍。

美國在台協會指出，兩艘派里級巡防艦 ：「銘傳」軍艦 (PFG-1112) 與「逢甲」軍艦 (PFG-1115)，也就是美國除役船艦泰勒號和蓋瑞號，於2018年11月8日在左營軍港成軍。美國在台協會也派代表參加成軍典禮。歐巴馬政府與國會於2015年12月宣布這兩艘奧利弗·哈澤德·派里級巡防艦的軍售案。兩艦於2017年3月簽約移交台灣，並從南卡羅來納州查爾斯頓離港啟航，於2017年5月抵達台灣。

AIT表示，此軍售案符合美國對台灣關係法中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾。這兩艘巡防艦的成軍將提升台灣現有和未來的防衛能力，並讓台灣能夠進一步持續其軍備現代化的工作目標。除此之外，這項軍艦交付移轉也將對印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展有所貢獻，這些都是我們印太戰略的關鍵要項。

(工商 )