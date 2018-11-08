新北》侯、蘇辯論公正性遭質疑 新北選委會：可受公評

對於辯論公正性遭質疑，新北市選委會主委許育寧表示，發問人絕對是公正人士，選務工作的公正性可受公評。（譚宇哲攝）

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新北市選委會副總幹事黃堯章澄清是因為時間緊迫，才希望趕緊邀集雙方討論出共識。（譚宇哲攝）

國民黨新诶市長候選人侯友宜昨天突然宣布願意公開辯論，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，新北市選委會「神效率、無縫接軌」，倉促作業時間下能否找到客觀中立提問人，新北市選委會主委許育寧表示，請大家放心，發問人絕對是公正人士，選務工作的公正性可受公評。

新北市選委會今天舉辦107年新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票案記者會，說明投票相關規定，開票程序採「選舉領、投，公投領、投」，先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票之方式進行，開票程序也會先辦理選舉票開票，再辦理公投開票，呼籲民眾踴躍投票。

對於蘇貞昌陣營質疑選委會「神效率」處理侯友宜提出辯論一事，新北市選委會副總幹事黃堯章說，因為12日上午就要舉辦，時間緊迫，才希望趕緊邀集雙方討論出共識，事先並未收到政見辯論會通知，是收到公文才了解。

針對蘇貞昌提出辯論會由兩位候選人交叉詰問方式進行，黃堯章表示，依照中選會的公辦政見發表會實施辦法，辯論方式採用主持人（發問人）提問，依序由候選人上台發表政見，且為公平起見，發問人名單及問題在辯論日之前不能對外公布。

許育寧也說，今天下午將邀請兩黨市長候選人代表，協商政見辯論會的相關事宜，後續結果會再詳細說明，一切皆依照法規處理。

(中時 )

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