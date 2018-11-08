美前財長鮑爾森：美陸關係若持續緊張，「經濟鐵幕」可能降臨

2018年11月08日 14:38 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網8日報導，美國前財政部長亨利·鮑爾森（Henry Paulson）7日在新加坡一個國際論壇上警告說，如果美陸不解決目前的分歧，兩國之間可能會出現一道「經濟鐵幕」。他說，在華府一個共識正在形成，大陸越來越成為美國的長期敵手。他建議大陸大膽開放市場，對自己的企業競爭力有信心。

鮑爾森7日出席新加坡「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）時發表演說。他表示，四十年來，美陸關係最大特徵是貨物、資金、技術和人員四個領域的融合，但是，現在兩國的經濟緊張關係達到了臨界點，一個相反的趨勢正在形成。 他說，雙方都有數量令人吃驚的政界和思想界的領導人在推動讓兩國分離的政策，使兩國在貨物、資金、技術和人員等領域全面脫鈎。

鮑爾森說：「……如果所有這些（趨勢）持續發展下去的話，我擔心全球經濟的很大一部分將被關閉，不再允許資金和貿易的自由流動。這也就是我為什麼認為 『經濟鐵幕』有可能降臨的原因--兩邊都豎起新的高牆，從而使得全球經濟遭到破壞。」

鮑爾森在致辭的開始還說，美陸關係的發展趨勢令亞太地區的人們擔心「此前的良性戰略競爭，有可能變成大規模的冷戰」。

鮑爾森2006年7月就任美國第74任財政部長。他在2008年金融危機爆發時力主的救市計劃幫助美國走出了金融危機。他還曾擔任大型投資銀行高盛集團的董事長和執行長。

美國之音報導說，鮑爾森在演說中闡述了美陸兩國當前衝突的原因。他認為美陸關係呈目前的螺旋式下滑趨勢與美陸的利益漸行漸遠有關。另外，美陸對國際體系的一些重要規則無法達成共識，美國在一些根本性問題上看法相反。

他說，美陸在北韓核問題、南海海洋權利以及網路主權方面看法和做法都不相同。這些不同已經令很多美國人意識到，大陸不再是美國的戰略競爭者，而是長期的敵手（adversary）。一些有影響力的聲音甚至建議美陸兩國在經濟上「分離」（decoupling）。

鮑爾森嚴厲批評大陸加入世界貿易組織17年來在經濟領域的種種做法。他認為很多措施「非常不公平。」這個曾經支持希拉蕊·柯林頓競逐白宮的美國共和黨人士說，他支持川普總統改革世貿組織的提議。

他說：「美國在中國『入世』問題上扮演了決定性的角色，但是17年後的今天，中國經濟的很多領域並不對外國競爭者開放。他們保留了對合資企業的要求、所有權的限制。他們利用技術標準、補貼、申請許可程序和各種規定等一些非關稅壁壘來限制貿易和投資。簡單地說，這是不能接受的。」

他說，因為大陸在改革上的緩慢，曾積極推動美陸接觸的美國商界人士也對美國的對陸接觸政策產生了「懷疑」，甚至「反對」。他說，美國的商界雖然不喜歡關稅，但是他們也希望政府對大陸採取更強硬的立場。

美國之音指出，鮑爾森建議，如果大陸真想避免這樣的「鐵幕」產生，那麼，大陸應該迅速採取行動，否則，「離婚」的呼聲會更大。

他說，要解決與美國的貿易衝突，大陸必須建立公平的環境，允許外國公司在其中競爭，由市場推動經營決策，大陸當局也應該採取更多措施保護智慧財產權，並終止直接或間接的技術轉讓政策。他建議大陸大膽開放市場，要對自己的企業競爭力有信心。

鮑爾森在演說中建議美國「降低調門」。他說，美陸競爭是事實，但是，大陸不會對美國文明構成生存威脅。另外，鮑爾森認為，美國應爭取合作夥伴，與這些夥伴攜手合作，促進對大陸瞭解和合作關係。比如，美國可以與大陸一起促進世界貿易組織現有體制。他還建議川普政府重新考慮加入《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），改良的TPP將有助於打造大陸做生意的環境。

他最後建議，美國加大對經濟、軍事、教育、科技、工程和與盟友關係的投入，提高自己的競爭實力。

雖然鮑爾森認為美陸如果不能找到解決分歧的辦法，兩國關係會陷入「漫長的冬天」，但是，他相信春天會來臨。他說，1972年，兩國曾面臨更糟糕的局面。

美陸關係最近出現了緩和的訊號：美國總統川普在11月初表示，和大陸國家主席習近平就棘手的貿易問題和北韓核問題進行了一次「非常好的電話會談」，陸美兩國也將在9日於華府舉行曾被推遲的外交安全第二輪對話。另外，川普也可能在11月底的G20阿根廷峰會上，與習近平進行貿易協商。

(中時 )