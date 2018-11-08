新住民政策全落空！藍委、逾50團體批蔡政府都在騙

2018年11月08日 14:31 中時 周毓翔

民進黨立委蔡易餘歧視陸配言論至今100天，國民黨立委林麗蟬今與超過50個新住民團體共同發表聯合聲明，向蔡政府發出新住民的怒吼。聲明指出，三年前蔡英文競選總統時，針對新住民族群提出的三大政策。當時所提政見至今竟無一實踐，新住民生活照顧在蔡政府手上終就淪為空談。

林麗蟬表示，今天是立法委員蔡易餘在臉書發表歧視言論的第100天，過去這100天社會各界對於此種言論批評不斷，但很遺憾的是，實際上收效甚微。新住民以及相關團體已經忍無可忍，所以超過50個新住民團體共同決議發表聯合聲明，希望蔡政府採納，讓新住民不再有身為二等公民之感。

中華兩岸婚姻協調促進會理事長鐘錦明指出，自馬政府102年擬定人口政策白皮書後，我國就未再針對人口政策提出完整規劃，因此他建議政府，儘速更新並完善我國人口及移民政策；而設立專職部會，以及移民專法，就是第一步。

新住民的台灣新住民勞動權益促進會個案主任劉茜也激動地強調，現行《移民法》內雖有明訂反歧視條款，但十多年來從未開罰，根本沒有實際作用，政府應通過反歧視法，制止社會中所有歧視行為，包括來自行政機關與立法委員的言論。

聯合聲明指出，蔡政府的行政機關毫不掩飾地展現歧視、打壓心態；諸如國安局長指稱新住民團體是中國大陸的買辦、國防部公然抹黑新住民配偶是黑寡婦抑或是執政黨立法委員發表歧視陸配言論等行為更是層出不窮。

聲明也提出五項訴求，要求「政府應盡快通過反歧視法」、「研擬設置專責部會負責新住民相關事務」、「推動移民專法」、「廢除社會保障與戶籍勾串相關惡法」、「建置完善通譯制度」。

(中時 )