廢棄物變「拾尚」 弘光科大妝品週飆創意

2018年11月08日 14:29 中時 陳淑娥

弘光學生把廢棄報泡泡紙設計變成服裝，圖為設計者與模特兒合照。（陳淑娥攝）

弘光科大妝品系學生把廢棄物變得時尚。（陳淑娥攝）

弘光學生用選票選出最有創意的組別。（陳淑娥攝）

弘光科大也吹選舉風！化妝品應用系舉辦妝品週，今年以「拾尚」為主題，學生利用廢棄的材質製作整體造型，以塑膠杯、塑膠袋、廢紙張、廢包裝泡泡紙，重新詮釋後賦予時尚新生命，由全校師生投下神聖一票選出最有人氣的造型。

妝品系活動總召許峪鳳指出，「拾尚」取名諧音「時尚」，系上大一到大三共15組上百位同學，發揮巧思利用廢棄物搭配整體妝髮做造型，讓廢棄元素化身為時尚的裝飾及造型，呼籲大家不要亂丟垃圾並愛護地球。

「透」的組長賴壬唯說，把塑膠杯、L夾組合成頭飾，搭配塑膠布點綴，模樣像是海洋中的珊瑚，「有洞」的外型代表珊瑚受破壞，藉此呼籲人類不要亂丟垃圾。「環生」也強調海洋生態，組員張伊廷表示，這次造型使用的素材很常被丟在海邊，想要用這些反映現今環境議題，提醒民眾愛護地球。

「環然藝新」以丟棄的防撞塑膠泡泡紙當素材，把模特兒化身成美麗的美人魚，組長陳冠蓉說，海洋中若真有美人魚，被不透氣的塑膠泡泡紙包圍，恐怕也會窒息。另外，「蕪菁」這組同學把校內的廢樹枝、落葉當成素材，搭配回收紙箱、皮革，打造出時尚造型，「就地取材」希望還給大地最自然的原貌。

妝品系主任周怡真表示，今年主題「拾尚」訴求環保，學生利用廢棄東西，重新包裝設計給予新生命，打造出獨一無二的風格，而妝品週是系上的重要活動之一，學生腦力激盪相互切磋技巧，也能吸收學長姊經驗。

(中時 )