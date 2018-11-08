入秋空品最差一天 全台七成六測站「橘警」以上等級

2018年11月08日 14:30 中時 王思慧

今（8）日台灣西半部空氣品質差，根據環保署空氣品質監測網13時最新資料顯示，「紅害」等級有30測站，「橘警」等級則有33站，橘警以上比例達到約七成六。環保署證實今天是今年入秋空品最差的一天，原因是風向偏東風，被中央山脈擋住，沒有風吹進西半部，且水平風場不易擴散。預計今深夜東北季風南下後，就會減緩中部以北空污，但中南部空品仍然不佳，預計將持續到周日。

環保署表示，今天空污比昨天還嚴重，中部、雲嘉南以及高屏空品區為「紅害」等級，北部以及竹苗空品區為「橘警」等級，澎湖、金門、馬祖為「普通」等級，宜花東空品區為「良好」等級。

環保署監資處長張順欽指出，今天深夜將會有東北季風南下，雖然沒有很強，不過預估中部以北的空品會有改善，至於中南部垂直高度有一層污染物，因此向上擴散能力不佳，且空污將持續到周日，直到下一波更強勁的東北季風到達，才會有機會緩解。

環保署為因應連日空品差，針對石化產業、水泥業、鋼鐵業等排放量大的固定污染源，自本月起至明年6月執行「固定污染源稽查管制計畫」，鎖定8家固定污染源，每月選定1家次進行稽查。透過書面、數據、現場三大面向查核，並跟地方應變中心合作，加強稽查管制，同時環保署呼籲，現在適逢秋收季節，請農民近期不要露天焚燒，以免讓空污更嚴重。

環保署指出，目前已針對北中南三區稽查各地污染源，包括北部新北市樹林、桃園龜山塑膠業及新竹市香山地區玻璃製造業，中部的台中后里、台中工業區、關連工業區內的大型固定污染源，南部則選在高雄林園、大發、仁武等地區的石化產業，以及嘉義新港地區塑膠業。

另外，由於中部以北地區已有三分之一以上測站達到二級預警，環保署表示，台電公司也依據今天供電情況，今晨0至7時，台中、興達、協和電廠已降載3680MW、電量4186萬度，到下午4時會持續自主降載減排。

(中時 )