高雄》旗山之夜韓粉瘋狂攤商排滿 網友：真的要發大財了!

韓國瑜11月8日星期四在美濃高美醫專舉辦造勢活動。（圖／取自臉書）

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中時電子報
韓國瑜明天11月8日星期四在美濃的高美醫專說明會現場，已經有人帶日用品準備過夜，佔位子。（圖／民眾提供）
20181108中天新聞　韓國瑜造勢帶動觀光！　韓粉擠爆美濃民宿

高雄市長參選人韓國瑜選舉口號讓人耳熟能詳「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」。旗山造勢大會今晚將在美濃高美醫專登場，還不到中午12點時，外面馬路就排滿一整排攤商，韓粉也提早擠爆當地民宿，網友讚嘆，有沒有人潮攤商鼻子最靈了，「真的要發大財了!」

22年黨齡資深民進黨員、知名電台節目強強滾主持人張銘誌跳船支持韓國瑜後，時常上政論節目談高雄在地人心聲，今晚韓國瑜第二場造勢晚會，在美濃高美醫專，地點偏僻，沒有捷運、火車。

但張銘誌數日前在節目上就不斷說，他接超多通電話問有關今晚這場造勢活動的訊息，很多人那天豁出去不做生意，要美濃半日遊、一日遊，就是要去現場挺韓國瑜。

直播韓國瑜活動出名的網友張家慶大哥，今日中午直播造勢活動現場，馬路上滿滿的攤商，讓網友大嘆根本是嘉年華!光民主香腸攤就有三攤，張嘉慶也說這不是夜市是早市。在地民宿老闆也說，昨天跟前天已經客滿了，還是有滿滿的訂房，就把單子介紹出去。

看張嘉慶直播的網友說「攤販好多啊⋯⋯」、「全民運動小吃發大財」、「真要發大財了」、「攤販大集合」、「11點就擺攤ㄟ......哈哈」、「美濃發大財了……」、「才幾點 已經一堆攤販了」、「​韓總還沒上任 已經開始做事了」、「哇 ...攤販一整排！」

(中時電子報)

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