高雄》扁憂韓當選「逼我北漂？」 黃創夏一語讓陳致中也中槍

2018年11月08日 14:36 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統陳水扁在新勇哥物語指出，「不幸被那一位從背後毆打過阿扁的人當選高雄市長」，高雄這座「幸福城市」就會變成「悲情城市」，到時恐怕將逼使他再度「北漂」。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示「另類催票？阿扁的高招」，黃更酸扁要將陳致中也要一起帶著北上，「如此一來，致中以後就不必專程南北奔波」。

前總統陳水扁今在臉書新勇哥物語表示，他也曾「北漂」。高中畢業後北上唸大學後，在台北成家立業，「北漂」一漂40年。接著一路「南漂」住過新北土城、桃園龜山、台中南屯，最後落腳高雄鼓山。他說三年多來，做為高雄人是幸福且驕傲的，「如果不幸被那一位從背後毆打過阿扁的人當選高雄市長，『幸福城市』變成『悲情城市』」，進步城市又回到戒嚴時期警總時代，沒有言論自由，沒有集會遊行的自由。

對於韓國瑜喊出10年內要讓高雄市人口成長到500萬人，阿扁質疑人從哪裡來？除非來自中國大陸的移民，高雄市成為「中國城」，一下子人口驟增二倍，現有居住空間都要減半，不然就是公園綠地蓋滿房子，這樣的高雄不再是阿扁上愛的所在，難道要逼迫阿扁再一次「北漂」？

對此，黃創夏在臉書諷刺表示，「另類催票？阿扁的高招」。阿扁擔憂韓國瑜當選，到時恐怕將逼使他再度「北漂」，黃創夏認為講完這句話之後，高雄的投票率勢必飆漲。他也諷刺表示，陳致中也要一起帶著北上，「如此一來，致中以後就不必專程南北奔波」。

(中時電子報)