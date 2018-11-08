台中童綜合醫院「新肝童樂會」成立 建立病友心靈交流管道

2018年11月08日 14:28 中時 陳世宗

患者送花感謝薛冠群醫師的醫術醫德！（陳世宗翻攝）

台中童綜合醫院移植外科黃鐘銘主任介紹器移會成員。（陳世宗翻攝）

台中童綜合醫院致力於器官勸募與移植，從2004年開始迄今已進行了38例的肝臟移植(包含活肝與屍肝移植)，為讓患者與家屬在捐贈後能照護身體，並且互相交流與分享經驗，8日特別成立病友專屬的「新肝童樂會」，集結所有在童綜合醫院進行肝臟移植的病友，讓重生的正向信念一直傳承下去。

新肝童樂會特邀請40位肝臟移植病友及家屬參加！由醫師和藥師分享肝臟移植術後照顧的知識，希望透過病友會的成立促進病友間的交流，同時也宣導正確的醫療資訊。

童綜合醫院一般外科醫師薛冠群指出，成立病友會後，每年都會舉辦團體衛教和健康講座來幫助病友對身體狀況有更多的認知，更藉此提升病友的自我照護能力；唯有病人與醫護共同合作，才有良好的醫療照護品質，也讓移植手術的術前準備及術後照護相輔相成，更加順利。

資深藥師陳勃佚表示，肝臟移植需服用抗排斥藥物，避免移植的器官受到身體免疫系統的排斥，但免疫機能下降也意味著感染風險的提升，因此病人應該減少進出公共場所，也要避免接觸有傳染性疾病的病人和不要食用生食，以降低感染的發生率。呼籲病人如要服用任何保健食品或是施打疫苗，都應該先與主治醫師討論過再使用，以免造成反效果。

移植外科黃鐘銘主任說，等待移植的病人容易陷入對移植手術的焦慮，因此術前的心理建設就很重要，希望病友團體的成立能給予病人更多的信心，讓病人有勇氣與醫療團隊齊心合力促使移植手術的成功。

副院長吳肇鑫表示，童綜合醫院不只要為病人帶來優良的醫療照護服務，更要顧及到病人心靈上的照護，因此病友會就扮演了不可或缺的角色，希望藉由病友間的相互關懷，可以在治療的路上為病人帶來相輔相成的功效。

童醫院強調，「新肝童樂會」肝臟移植病友會的成立，為童綜合醫院器官移植的歷史寫下新的里程碑，期望未來在病友會的幫助下，擴大服務更多急需器官移植的病人；童綜合醫院也將持續推廣器官移植及勸募的工作，讓器官移植的大愛精神持續發揚，造福更多病人和家庭。

(中時 )