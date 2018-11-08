環團：市府二度拒借場地 台中反空汙遊行18日照樣登場

台中環團抗議1118台中反空汙大遊行，台中市卻拒借市民廣場。（台灣健康空氣行動聯盟提供）

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發起1118台中反空汙遊行的台灣健康空氣行動聯盟，今（8）日聯合中部環團控訴台中市政府和市長林佳龍打壓，二度拒借市民廣場和公益路，讓箭在弦上的遊行尚無集會場地。環團強調，遊行勢在必行，呼籲中台灣公民18日踴躍站出來，下午1時在公益路市民廣場集合，一起向獨裁和空汙治理不力的政府抗議。

台健空盟理事長葉光芃表示，這兩天從北到南、西半部全部淪陷空污，反空汙勢在必行。8月初就申請市民廣場為11月反空汙集會場地，市府卻回「市民廣場為重要開放綠色空間，以開放提供市民平日及假日休閒使用為主，且因草皮養護不易，除行之有年的市府主辦活動外不開放借用。」後來又申請公益路（中興街至英才路）集會路權，也遭建設局婉拒。

葉光芃表示，11月3日在台北的「反黑手、救藻礁」遊行，順利透過網路在10分鐘內申請到凱道場地集會，柯文哲主政的北市府還主動知會相關局處協助交通、治安、環保維護。反觀林佳龍主政的台中市府卻做不到，不禁令人感慨「台北很近，台中很遠；柯P很近，阿龍很遠」、「台北凱道離民主很近，台中市民廣場離自由很遠」。

彰化醫療界聯盟理事長錢建文表示，當年的學運領袖、現在掌權的市長，鄭文燦迫害桃園千年藻礁要蓋第三接收站，林佳龍不借場地給反空汙遊行使用，實在令人感慨，「我們就算借不到場地，1118照樣上街頭反空汙。」

主婦聯盟台中分會執委許心欣說，市民廣場要上市長大簽才能核定，其實這個廣場今年已辦了許多不是公益性質的活動，市民廣場簡直已成為「市長廣場」，要林佳龍說了算。

環團強調，這次台中反空汙遊行就是要林佳龍回應「無煤中台灣」的訴求，訂出無煤期程、2025中火燃煤機組全面關閉。且從這次「花博灰」也顯示，沒有足夠努力防治空汙就沒有「花博藍」，推動無煤中台灣不只救台中，還可救苗栗、彰化和南投。

(中時 )

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