講對通關密語！中華電隱藏版方案 月繳199享10.5GB上網量

中華電信曾經推出超殺價499上網吃到飽方案，引發499之亂。（圖／中時資料照）

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中時電子報
加掛「機不可失」方案月繳199就有10.5GB上網量，合約長這樣。（圖／翻攝PTT）

迎接雙11，各家電信業者紛紛推出搶客方案，其中，客戶數最多的中華電信，官方版的雙11購物節推出「399快閃」，每月399元，有1GB上網量，但合約30個月內贈送1111GB。現在網路還流傳中華電信有隱藏版，每月199元，上網流量10.5GB，PTT網友則提供自己成功申辦經驗。

就說了是隱藏版，所以不是隨便就能辦得到，中時電子報致電中華電信公關，公關說「沒聽說」；中時電子報再實測打電話給客服，客服則說，可以到直營門市問問看，各地門市有不同的優惠方案，但每日有限定名額，建議直接到門市詢問，就說要辦月繳199的10.5G方案即可。

提供申辦教戰手策的PTT網友說，這個合約基本上是「大4G單門號199」方案，原有500MB上網流量，但外掛1個「機不可失」方案，加贈上網量優惠10G，變成月繳199元，就有10.5G網路流量的方案，所以到門市申辦時，要指定申辦機不可失方案。

有人辦得到，卻也有人辦不到。已有其他網友按圖索驥，到門市試試看，有人在PTT回應剛剛辦成功；但也有人說，跑到天龍國正中央的直營店，櫃台工作人員說：限老客戶90天以上才給辦。

(中時電子報)

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