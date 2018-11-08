台鐵列車長抱病上班 產工：人力不足已是常態

時代力量主席黃國昌 (圖／本報資料照)

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立委黃國昌今在立院質詢時爆料，台鐵一名列車長感染諾羅病毒卻無法請假，只好抱病上陣，直說「聽了很難過」。對此台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵本就人力吃緊，又推出普悠瑪、太魯閣雙人乘務，人力更加緊縮，加班車沒司機開、員工也不能請假。

黃國昌今日在立院質詢時指出，一名台鐵列車長因感染諾羅病毒向台鐵請病假，卻遭主管駁回不准假，只好冒著可能傳染給旅客、同事的可能性抱病上班。

諾羅病毒傳染性強，有群聚感染風險，感染途徑包括食入被病毒污染的食物、飲水，或接觸遭污染的物體表面後，再碰觸自己的嘴、鼻、眼睛粘膜等，都可能被傳染。諾羅病毒只需極少的病毒量就可傳染，若與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物與排泄物產生的飛沫也可能感染。

王傑表示，台鐵人力不足，列車長請假困難已是常態，抱病上班也是時有所聞。尤其目前台鐵針對普悠瑪、太魯閣推出雙人駕駛，人力又更加緊縮。王傑說，讓列車長帶病上班，不僅對本人健康有傷害，也會有傳染給旅客的可能，「確診了就該讓他休息」。

王傑指出，該名列車長應是昨日的過夜班，今日應已可休息。他表示台鐵內部目前沒有強制規範何種疾病需要隔離或強迫放假等，但考慮到運輸業勞工每日都會接觸大量民眾，若是被衛福部疾管署列為高傳染性的疾病，就應該針對感染勞工實施隔離等手段，避免擴大傳染。

(中時 )

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