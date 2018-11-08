桃園》鄭文燦告假拚選舉 化身拍賣官喊價賣魚

2018年11月08日 14:56 中時 蔡依珍

鄭文燦一一和攤商握手致意，感謝大家的辛勞。(蔡依珍攝)

鄭文燦一一和攤商握手致意，感謝大家的辛勞。(蔡依珍攝)

鄭文燦讚滿滿的魚肉代表滿滿的希望。(蔡依珍攝)

鄭文燦邊拜票、邊高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

鄭文燦邊拜票、邊高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

鄭文燦邊拜票、邊高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

鄭文燦邊拜票、邊高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

鄭文燦邊拜票、邊高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

熱情民眾高喊「桃園五告讚、市長選文燦」。(蔡依珍攝)

有攤商大手筆買下兩大箱《鄭文燦模式》，讓鄭親手發送給在場民眾。(蔡依珍攝)

有攤商大手筆買下兩大箱《鄭文燦模式》，讓鄭親手發送給在場民眾。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日開始請假投入選戰，首日起大早，4點半就到桃園魚市場拜票，還化身拍賣官「喊聲」賣魚，他不捨說攤商每日都要起大早，大家睡得正香甜他們就要開始奮鬥，因此選擇向清早工作的市民致敬，有攤商大手筆買下兩大箱《鄭文燦模式》，拜託鄭親手發送給現場攤商，鄭也從善如流邊比「5」、邊發書，還大方幫忙簽名，宛如小型簽名會。

爭取連任的桃園市長鄭文燦，自11月8日直轄市候選人名單公告日起，依規定請補休或特休至11月24日投票日止，告假首日的第一個行程，就直奔桃園魚市場拜票，他提到攤商都很早起，競標的3、4點就要到，送貨的更是凌晨2點就開始打拼，經年累月、非常辛苦，自己平時也有來走走，很熟悉，第一站選擇魚市場，拜票之餘也要來感謝大家的奉獻。

成立超過半世紀的桃園魚市場，從南門市場、高架橋下、富國路、再回到高架橋下，歷經3度搬遷，桃園魚市場公司希望能跟果菜聚集在同一處，有自己的、交通方便的場域，「不要被趕來趕去」，鄭文燦也允諾會繼續支持、幫忙。

鄭文燦除一一和攤商握手致意，也化身拍賣員喊價，最後鄭口中的鯖魚以1斤70元成交，得標的婦人笑得合不攏嘴地說：「價格差不多啦！」

幕僚指出，告假後鄭文燦會以後援會和跟候選人合體為主，每天也都會有掃街行程，13區都有他的足跡，最後一周開始車隊掃街，平均1天至少15個地方行程，希望可以握到每一雙手，也預告10日會和小英黨主席蔡英文、花媽總統府祕書長陳菊合體，鄭文燦立冬才以「會進補連線」，和基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、新北市長候選人蘇貞昌網路同框，「會做事連線」近期也會再度實際合體。

鄭文燦在選前推出新書《鄭文燦模式》述說自己的參政人生和翻轉桃園的經過，一度攻上新書排行榜首位，成另類「助選利器」，不過一本書定價420元，邊拜票、邊發送遭質疑有違反選罷法疑慮，對此鄭文燦陣營表示，當下就有推拒，但選民盛情難卻，強調市選民自主的突發行為，未來也會盡量避免。

(中時 )