台日交流賽》「愛子謙打線」跨海發威 施子謙被江辰晏虧

統一獅投手施子謙在台日交流賽中繼2局沒被擊出安打、沒有失分。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

中職聯隊昨天（7日）以6比5擊敗日本隊，統一獅新秀投手施子謙中繼2局飆出3次3振沒有失分，且5局上與軟銀強棒柳田悠岐投打對決，施子謙投出三振略勝一籌，談及這次難得的交流賽經驗，他除了直呼很奇妙，也期許自己從中汲取經驗繼續精進。

昨天施子謙4局下雙方0比0僵局時中繼登板，他2局投球沒有被擊出安打、投出3次三振，沒有失分，談及自己的表現，施子謙說：「都沒被打出安打，自己有點意外。」

施子謙表示，自己就是把這場比賽當作總冠軍戰在打，當作季賽來備戰，「把好的感覺帶進比賽。」至於出發前就很想對決的柳田悠岐，施子謙5局下與他正面交鋒，賞給打者三振。

「對上柳田感覺很奇妙，我不太會形容，平常都在電視上看到的人，可以跟他較勁感覺滿不錯的。」施子謙笑說。

中繼2局沒讓對手染指壘包，但施子謙自認還有不少部分修要修正，「5局上學長幫我打了很多分數，自己滿興奮的，更想為球隊守住領先，沒想到5局下反而太急了，面對打者壞球數被領先。」

不過施子謙退場後，教練也鼓勵他，好好學習經驗，「以後季賽面對隊友先得分的情況，自己要更冷靜投球，保持相同的投球節奏。」他說。

中職聯隊巧合在自己登板後有發揮，施子謙笑說：「江辰晏比賽時就跟我說，『沒想到在日本也有愛子謙打線喔』，當時我有發現這件事，覺得滿巧的！謝謝學長幫我打分數，感覺滿不錯的，很像在統一投球的感覺。」

(中時電子報)

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