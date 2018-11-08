麥寮六輕傷肝 蔣萬安：衛福部知情未重視

2018年11月08日 14:55 中時 林周義

衛福部部長陳時中。（林周義攝）

麥寮六輕污染問題近日因刊登於國際期刊的一篇研究引起關注，303名學童中，有百餘人有肝損傷、肝纖維化的問題。立委蔣萬安今（8日）於衛環委員會中表示，衛福部早在該研究曝光前就知情，但以污染未定為由，並未重視。

該研究為4年前由高雄醫學大學附設醫院肝膽腸胃科醫師王志文、國衛院環境醫學研究所助理研究員黃柏菁所完成的論文《生活在石化廠區附近兒童硫代二乙酸與肝功能或肝纖維化指數的關係》，並刊登於國際期刊《國際環境》。研究結果發現，303名六輕附近的學童中，百餘人有肝損傷、肝纖維化的問題。

蔣萬安指出，4年前國衛院已委託台大公共衛生學院院長，詹長權教授進行過類似調查，發現長期暴露在一級致癌物氯乙烯（VCM），造成許多學童肝功能異常、輕度纖維化。衛福部當時做出的結論為污染未定，並未重視。直到近日《國際環境》將王志文、黃柏菁的研究曝光，才知道影響這麼嚴重。

衛福部部長陳時中表示，當時研究的具體成因一直有爭議，衛福部已要求長庚醫院雲林分院加強篩檢，也要求環保署改進。他坦言，空汙對身體確實有影響，且不同污染物影響的程度不一，將要求國衛院對此進行進一步的分析，並把資料供給環保署。

蔣萬安表示，根據詹長權教授的另一項研究，距離六輕8公里的彰化縣大城鄉台西村，村民尿液的重金屬濃度較高，罹癌機率也較其他地區高出2.66倍。這些結果都間接證明，六輕不論是透過污染物的排放或空氣傳播，都對周遭居民有重大影響，盼部長正視問題。

陳時中表示，癌症的成因很多，確認相關的聯繫需用大數據的方式解決。衛福部不會因沒有直接關聯而不作為，而會根據各種可能的因素，找出解決方法，他也答應將相關的追蹤結果公開讓民眾知道。

(中時 )