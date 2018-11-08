藍委提2030零煤目標 綠委質疑電從哪來？

民進黨立委李俊俋（左）表示，今年度的PM2.5指標紅色警戒次數較104年已減少50％，強調「非核減煤」是全台共同目標。右為民進黨立委賴瑞隆。（黃世麒攝）

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民進黨立委何欣純（左一）拿出資料表示，國民黨台中市長候選人盧秀燕狂打台中火力發電廠是空汙最大元凶，但中火卻是在國民黨執政時期規畫、興建。（黃世麒攝）

立法院經濟委員會今天審查藍委江啟臣提出的「減碳無煤家園推動法」草案，民進黨團稍早舉行記者會，質疑國民黨提出2030年「零媒發電」的目標，那麼現行燃煤發電佔比百分之三十幾的電要從哪裡來？難道蓋10座核電廠，才是國民黨真正的主張嗎？

民進黨團幹事長李俊俋表示，最近空氣狀況比較差，國民黨散播原因是燃煤太多，因此提出「減碳無煤家園」法案，要求2030年全部不准用煤炭發電。

李俊俋指出，能源是配比的問題，國民黨想從空汙的問題，轉到「零煤」，但現在整個燃煤占比占全台百分之三十多，民進黨的2025非核家園，希望把燃煤降到三十以下，缺口從再生能源來補充，2030年如果沒有燃煤發電，「請問電從哪裡來，還是國民黨要支持以核養綠，未來要有10座核四廠？這是國民黨的主張嗎？」

李俊俋說，今天全台所有火力發電廠都降載，未來非核減煤是大家的共同目標，不要為了政治目的，端出不負責任的2030「零媒」。國民黨的馬英九主張以核養綠、朱立倫主張非核家園、吳敦義主張不知道，請問到底要如何落實？

(中時 )

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