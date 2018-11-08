胎盤、臍帶血可捐作再生醫療製劑 立委憂知識落差

2018年11月08日 14:56 中時 林周義

行政院上月通過《再生醫療製劑管理條例》草案，未來廠商可將捐贈者的細胞、基因用以製成再生醫療製劑。立委林靜儀質疑，胎盤、臍帶血等部位含有幹細胞，商機大，但因民眾與廠商有知識上的落差，擔心60年前美國「海拉細胞」事件重演。

60年前罹患子宮頸癌而過世的美國婦女，海瑞塔‧拉克絲，因細胞具有無限繁殖的能力，被廣泛運用於科學研究，稱為「海拉細胞」，也因此促成小兒麻痺疫苗的發明。然而細胞被取走時，她未被告知，後代也為此打官司。

我國去年的新生兒數量約19萬，作為病理廢棄物的胎盤、臍帶血在廠商眼中商機極大，可作為再生醫療製劑的來源。林靜儀表示，民眾與廠商間具有知識落差，「不會每個人都知道，這個東西未來會有什麼潛力」。立委陳曼麗也表示，衛福部需要有更周延的考量，應讓捐贈者了解自身權益、捐贈的細胞是不是有商業用途的可能。

針對病理廢棄物的捐贈，食藥署署長吳秀梅表示，若將其再利用，需交代原料來源，並獲得產婦（捐贈者）的同意。衛福部部長陳時中表示，會根據實施多年的人體試驗受試者的架構，訂定子法因應，以保護捐贈者。

「若政府繼續鼓勵生育，每年產生的胎盤、臍帶血也許可以達到20萬」，林靜儀表示，再生醫療製劑來源的潛力很大，建議將其納入國家的資源，並委託廠商製造。吳秀梅對此表示，會再研議思考。

(中時 )