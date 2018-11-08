沒有又老又窮!台南市代理市長李孟諺：投資加碼 希望無窮

台南市代理市長李孟諺(右二黑西裝)視察台南市立圖書館總館新建工程，打臉台南又老又窮的說法。(曹婷婷攝)

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台南市立圖書館總館新建工程去年7月20日正式動工，預計2020年中竣工試營運。(曹婷婷攝)

台南市立圖書館總館新建工程去年7月20日正式動工，預計2020年中竣工、試營運，未來將是直轄市最大公共圖書館，藏書百萬冊且緊鄰創意園區，將是一座未來式圖書館；台南市代理市長李孟諺提到，最近不少政治人物為了選舉，頻以「又老又窮」等煽動性字眼誤導選民，但只要用心體察就會發現，在中央與地方合作下，台南各項建設穩健邁進，各種正面數據及投資加碼也顯示台南希望無窮。

台南是台灣第一個城市，擁有深厚歷史人文，縣市合併升格後因幅員遼闊、人口組成多元，設立逾40餘年的舊市圖總館已明顯不敷使用，基於整體城市發展需要，市府於2015年提出新十大旗艦計畫，正式規劃於永康砲校原址新建台南市立圖書館新總館。砲校陸續搬遷後，該區域經都市計畫劃作文化創意產業園區使用，新總圖將是區內第一個落成啟用的重大公共建設，發包工程費14億3,449萬元，興建總預算逾18億。

文化局長葉澤山指出，有別於傳統圖書館空間規畫，新總圖將導入數位學習、創客空間、親子遊憩、五感體驗空間及台南名人堂，並擁有為數眾多的日文舊籍收藏。除此之外，新總圖設有國際會議廳、文創產業等複合式空間，整合戶外高達1.8公頃綠地，提供室內戶外生活體驗，未來更將規畫綠地作為兒童主題景觀公園，服務廣大台南市民提供市民更愉快舒適的閱讀體驗以及全齡知識支援服務，達成提升城市美學品味、多元閱讀文化扎根。

除了總圖如火如荼施工，南美館近期也將完工，光是文化大型建設預算就多達70億元，在在顯示台南文化力量迸發且蓬勃發展。

台南市立圖書館新總館可說是市府最指標的重大文化建設之一，作為當代公共建築，新總圖外觀新穎，以台南歷史文化作為發想，量身打造屬於台南人的圖書館。張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，台南誕生於紛擾的文化，雜沓的人群與傳統儀典的煙硝之中，城市紋理深深刻劃著人文脈絡，在時代更迭中展現出包容與韌性，為城市在面對多元未來時奠定了堅韌的底蘊。

(中時 )

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