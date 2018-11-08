雲林》國民黨雲林縣黨部酸從「善」如流 李進勇反擊

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄（右三）與黃榮林支黨部主委謝大霖（左三）共同舉行記者會，揶揄李進勇凡事跟隨張麗善政見。（周麗蘭攝）

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李進勇反擊張麗善「善騙成性」。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部8日舉行記者會，細數李進勇的「從善如流」，包括推動國二女生免費接種子宮頸癌疫苗、農產冷鏈物流中心、重陽敬老金2000元、水井規費不收都是跟隨張麗善上屆或最近政見，與其從「善」如流，不如就讓張麗善當雲林縣長。李進勇回擊，做事的人是他，包括她哥哥後來無法做了，也都是他在做。

縣黨部主委許宇甄指出，最支持張麗善的應該是李進勇？因為他一直從「善」如流，張麗善103年提出國二女生免費接種子宮頸癌疫苗政見、重陽敬老金加倍（2000元），國二女生免費接種子宮頸癌疫苗最近實施，重陽敬老金李進勇聲稱要加碼到5000元，結果只發2000元。

許宇甄表示，農民去年4月間向張麗善陳情收到水井規費的通知單，她率先反映強烈抗議，直到引發民怨，縣府才決定停收水井規費；農委會在各地設置農業冷鏈物流園區跳過蔬果產地雲林縣，張麗善今年6月間舉行記者會揭露，縣府才急忙提案；張麗善提出農民職業災害保險由縣府全額負擔每月15元保費政見，李進勇折半減免。

她說，身為雲林縣長的李進勇凡事跟隨張麗善，與其從「善」如流，不如讓張麗善當縣長。

李進勇表示，什麼人講的不重要，什麼人在做才比較重要，事情是他在做的，不是她。他說張麗善哥哥也當過縣長，她哥哥沒做了也是他在做，呼籲對手要用實際作為取得縣民的認同，這一番言論就是標準的國民黨口水戰。李進勇說，「甚麼從善如流，她是善騙成性」。

(中時 )

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