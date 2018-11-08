台鐵新局長明上任 產工呼籲：勿步入鹿潔身後塵

產工理事長王傑表示，台鐵大體檢小組應將身為基層的產工納入，否則恐怕改革又淪為官官相護的口號。 圖／李宜秦攝

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台鐵新局長張政源將於明日上任，在上任前一日台鐵產工提出「改革三問」，期望台鐵當局所謂的「改革」不僅只是口號，能真正實施。台鐵產工理事長王傑表示，希望新局長上任後，可以與基層對話，讓產工也能加入體檢小組，另外人力不足的問題，也不該以藉口唐塞，務必確實補足人力，「不要步入鹿潔身後塵」。

台鐵產業工會今召開記者會，呼籲台鐵新局長張政源「勿將改革當口號」。王傑表示，台鐵大體檢小組應將身為基層的產工納入，否則恐怕改革又淪為官官相護的口號。

台鐵準局長張政源日前表示「台鐵人力將補到1.6萬人」，產工質疑，從普悠瑪事故後台鐵提出的仍是舊的數據，行政院早在107年年初就已核定在3年內增補2818人，但事故發生後也並未再新增員額。

產工指出，台鐵的勞動環境嚴苛，在過去一年60場勞動部的勞檢中，就有高達3成查出有違反勞基法的事件，造成台鐵的離職率多達3成，另外還須算入退休人數，等於一年補進來的人力雖然看似有1000人，但扣掉離職、退休的人數，也僅剩下300人，根本是杯水車薪。

張政源曾表示，現在多使用電子票證、刷卡通關，台鐵人力需求已不如以往大，然而產工指出，通關機械設備故障不斷導致無法使用，最後還是得依靠人力，質疑張政源以這種藉口唐塞、拿舊證據敷衍，不願正視問題，只會讓改革再次淪為口號。

產工指出，普悠瑪事件發生後，台鐵不斷推卸責任，甚至還傳出因人力緊縮禁休、召回退休司機員支援、警告吹哨者等荒謬事件，今日也有列車長感染諾羅病毒卻不被准假，產工痛批「看不出台鐵改革誠意何在？」

產工表示，期望張政源上任後，可以與工會進行協商與理性對話，正視工會提出問題，直說「如果當年鹿潔身能與工會協商，是否就能避免憾事發生？」希望張政源「不要步入鹿潔身後塵」，定期與工會協商，實際為勞工、旅客權益著想。

(中時 )

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