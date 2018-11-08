搶雙11殺紅眼！這家電信月租只要11元 史上最低

2018年11月08日 15:22 中時電子報 戴安瑋

雙11購物節即將來臨，五大電信業者紛推優惠，中華電信推六大特惠活動，其中11日上午11時在官方網站提供雙11專屬優惠方案，月繳399元，含1GB傳輸量，網內前5分鐘免費，網外30分鐘，市話111分鐘，限量1萬1111名額外，台灣大哥大、亞太電信則是分別於當天上午11時在官網推史上最低月租優惠，其中亞太電信推月租11元網路門市快閃優惠促銷活動，號稱史上最低，卯足勁搶商機。

雙11購物節今年即將邁入10週年，五大電信業者紛推優惠搶商機，中華電信推六大特惠活動，包括iPhone好禮雙重抽；11月整月申辦指定資費方案，可以最低零元價格帶走各式家電；日韓港澳漫遊超值價；光世代飆網加速；預付卡儲1送1大放送，及在官網設置神秘倒數計時器，於11月11日上午11點11分準時開搶，限定申辦雙11專屬優惠方案，月繳399元，含1GB傳輸量，網內前5分鐘免費，網外30分鐘，市話111分鐘，限量11111名額。

台灣大哥大推史上最低「閃殺搶購」，即起至11月12日止不定時祭出單辦門號最低吃到飽資費，攜碼或新申辦用戶只要月付399，綁約24個月，限速21M的上網吃到飽、網內互打免費等雙飽，再送網外送45分鐘，申辦499上網吃到飽，送500元全家禮券，搭配999專案，60項手機、家電自由選全面大降價。

亞太電信也於11/11（日）上午11時11分起，推「1年唯1限時限量」網路門市快閃優惠促銷起跑，限量1萬1111名，月付只要11元，即可享網內、網外及市話均一價NT$ 1/分的超優惠通話方案。號稱史上月租最低、語音資費最低、最令人震撼的單門號不綁約方案。

遠傳電信雙重送，包括即起至11月12日推出「網路門市限定398與499吃到飽」，月付398元上網吃到飽（最高速21Mbps），網內免費、網外45分鐘、市話20分鐘、綁約24個月；月付499元上網吃到飽（不限速），網內前5分鐘免費，網外30分鐘、綁約12 或24個月；若綁約24個月將額外贈送面值500元的遠百禮券。

台灣之星推「雙11一日限定」，除一般用戶(年滿20歲以上)，擴大開放未成年(7歲～19歲)及公司/其他統編戶憑統一編號也可申辦，今年還攜手「新竹物流」，並與全家便利商店合作，開放24小時便利商店取貨服務。

(中時電子報)