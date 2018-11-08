高雄》就是要讓高雄人過好日子！200小黃義勇軍集結高鐵站

2018年11月08日 15:16 中時 朱真楷

「挺韓總車隊」Line群組人數已達到223人。（照片黃宥維提供）

由高雄小黃司機自行籌經費製作的「韓國瑜車隊」招牌，相當引人注目。（照片黃宥維提供）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，今晚將於高雄旗山發動「三山會師」第二場陸軍造勢。此刻，高雄市區已有逾2百位由小黃司機自發性籌組的「挺韓總車隊」，陸續集結高鐵高雄站，義務擔任韓國瑜的「義勇軍車隊」，要將無法自行前往的支持者，送往遠在50公里外的現場，徹底展現草根力量的崛起。

韓國瑜旗山之友會今晚將在高美醫專舉辦造勢晚會，這是鳳山、旗山、岡山「三山會師」的第二場造勢；由於先前首場鳳山，因湧入至少3萬人，擠爆會場，多數支持者根本無法難以舞台區，因此，不少支持者從昨天就陸續先行前往旗山現場卡位。

但因高美醫專地點坐落在旗美地區，距離高雄市區將近50公里，為解決支持者的交通問題，一群南部小黃司機，默默自發性成立「挺韓總車隊」，並以Line群組作為聯繫，目前人數已達223人，等於有逾200輛計程車自動擔綱起韓國瑜的「陸軍運輸兵團」。而數百輛貼著「韓國瑜義勇軍」、「韓國瑜車隊」貼紙的運輸兵團，也正陸續集結在高雄高鐵站外。

「挺韓總車隊」成員黃宥維剛剛接受本報電話訪問時說，大約從今天中午起，車隊陸續集結在高鐵高雄站外，幫助無法自行前往旗山地區的韓國瑜支持者前往會場，目前已陸陸續續發車。

而在抵達會場後，他說，若有必要，車隊也會在旗美地區的客運轉運站「協助運輸」，只要旗山在地小黃載不完，他們就會幫忙接手運送，「一切以不影響當地運將生計為主，畢竟大家都是司機，要互相幫忙！」

依照行情，從高鐵高雄站搭計程車前往高美醫專，預估車資約1千元，對這群義務幫忙的運將而言，不談時間成本，確實是少賺了不少錢。但黃宥維說，參加這個群組的人都知道，「我們就是要幫韓總做運輸的工作，這就是我們成立義勇軍車隊的目的！」

但黃宥維強調，為避免讓有心人士質疑，完全沒收車資可能會有問題，因此，「車資部分就是自發性，你給多少我們都收，隨便你給都沒關係，我們只希望以後高雄人的日子可以過得更好一點，這點心力，真的不算什麼啦！哈哈哈哈哈」

至於目前車隊運送狀況，黃宥維說，目前他們的規劃，就是一直發車發到義勇軍車隊發完為止，如果還有支持者想搭，他們也只能說不好意思；但是在晚間活動結束後，他們也會擔任把人送回高雄的工作，「但前提還是一樣，以不影響在地司機生計為前提，當他們載不完，我們就會出動」。

(中時 )