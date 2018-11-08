獨派要求教育部撤銷博士論文 柯文哲：無法理解

台灣教師聯盟及台灣社等獨派團體今天到教育部前抗議，要求撤除台北市長柯文哲的的博士論文及資格。（林志成攝）

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選戰打得火熱，獨派團體今天下午到教育部前抗議，表示台北市長柯文哲2002年6月所發表的博士論文，涉及用葉克膜在病人身上「加工死亡」，已違反醫學及學術倫理，要求教育部撤銷柯文哲博士論文及資格。

教育部高教司專門委員王淑娟回應，將進行瞭解，如果涉及學位論文，會發文請台大進行處理。柯文哲則回應，這個題目4年前國民黨已打過一遍，現在換獨派來打，他實在無法理解。

台灣教師聯盟及台灣北社等獨派團體今天下午到教育部陳情，指稱柯文哲2002年6月之博士論文22至23頁中所處置的「無心跳器捐者的維持」，病人在未腦死，心跳也仍然存在時，被靜脈注射藥劑，其目的在，讓「病人心跳停止後，錄下心電圖，取得心跳停止之書面證明」。其「加工死亡」過程令人髮指。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，病人要捐器官，也要讓他們吞下最後一口氣、自然死亡後後，才可動作。但柯文哲在他發表的博士論文中，卻用葉克膜加速病人死亡，以取得新鮮器官，這已違反醫學倫理。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，柯文哲操縱死亡，在病人還有心跳時，給予藥物，以強摘器官，病人當下還是會痛，只是叫不出來。他表示，柯文哲這樣的處理過程，相當殘忍，台大應該進行處理。

博仁醫院心臟外科主任蘇上豪說，他進行過上萬例的手術，其中包括一些心臟等器官的移植，因此他有資格評斷柯文哲的所作所為。柯文哲在博士論文中，講到9個例用葉克膜摘取器官的案例，都是加工死亡，而且又不說明器官來源，這違反醫學及研究倫理。

這些獨派團體認為，柯文哲不配當市長、醫生及教授，而且還是國際認證的Liar（騙子），教育部、台大及衛福部應該出面處理。

(中時 )

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