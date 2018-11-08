職場女強人頭痛到想跳樓 肉毒桿菌救她一命

2018年11月08日 15:37 中時 馮惠宜

以肉毒桿菌注射治療頑固型頭痛，主要在頭部31點注射約155CC的肉毒桿菌。（馮惠宜攝）

40歲的鐘小姐是職場女強人卻自小深受頭痛困擾，甚至1周會暈倒1到2次，經常痛起來要爬到公司對面的診所打止痛劑，她坦言曾經想跳樓，直到兩年前接受台中林新醫院疼痛門診建議注射肉毒桿菌治療，才逐漸揮別疼痛，人生也從黑白變彩色。

林新醫院神經內科醫師林志豪指出，在台灣有超過1/10民眾都曾有過頭痛困擾，其中不少人甚至是飽受慢性頭痛困擾，除了少數是腫瘤、血管等危險性頭痛，有更多是找不到原因的慢性頭痛，兩年前衛生署已核准透過肉毒桿菌注射治療緩解疼痛，對70％這類患者有明顯改善。

鐘小姐自小受頭痛所苦，還伴隨突發性暈倒，嚴重時還會臉麻、眼睛刺痛到看不到、耳朵會聽不到，看過很多科別，還甚至被健保局關切，天天要吃十多種藥物，甚至想要跳樓輕生，直到兩年前到林新醫院病情才有了轉機。

她回憶第一次接受肉毒桿菌注射治療後狂吐，曾一周都抱著垃圾桶過日子，之後頭痛症狀減輕相當多，讓她有重生的感覺。

林志豪指出，鐘小姐頭痛沒有危險性的腫瘤、血管性病變，透過肉毒桿菌治療，可以放鬆肌肉，並阻斷神經系統疼痛訊號，標準治療要注射在前額、兩側、後側、肩頸等31處約155CC，三個月注射一次，再依患者改善狀況評估還需不需要繼續施打，鐘小姐治療效果相當好，她的例子可以鼓舞其他有慢性頑固頭痛的患者。

(中時 )