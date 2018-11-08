2018年11月08日 15:17 中時電子報 綜合報導

國民黨新竹市黨部主委呂學樟籲請全體黨員黨友全力衝刺，2018新竹市市長、議員及里長三合一選舉，務要團結一致以達勝選。黃國新黨部結合新竹市青年夥伴團體，在全市各眷村輔選拜票全面啟動，主委趙建爍陪同市長提名參選人許明財進行家戶拜訪，受到榮民榮眷熱烈歡迎。

國民黨黃國新黨部結合青年，全力輔選許明財進行眷村拜票。

國民黨新竹市黨部呂學樟主委6日表示，新竹市三合一選舉，離決戰時刻不到20天，在此緊要關頭，籲請所有從政、業黨員同志及黨友全力衝刺，以達成勝選目標。黃國新黨部結合青年團體，協同黨提名議員及里長同志，輔選市長提名參選人許明財，全面深入大鵬、武陵、公學及華廈金城等各榮眷社區，進行挨家挨戶拜訪。

國民黨黃國新黨部結合青年，全力輔選許明財進行眷村拜票。

黃國新主委趙建爍說明，眷村社區拜票，不論係從最早先的大鵬新城起跑，一路到武陵社區，7日由前新竹市青工會長鄭正鈐、市議員老將鍾淑英、張祖琰、議員提名首度參選同志嚴翊琦等團隊，沿著公學甲、乙區、文教新城到華廈金城，許明財皆受到榮民榮眷鄉親長輩熱絡歡迎。由於眷村係經過改建的高樓大廈，常有社區住戶，在聽到許明財親自前來懇託，因來不及下樓會見，只好隔著大樓門窗祝福，高喊「凍蒜！凍蒜！」，一路不絕於耳。

(中時電子報)