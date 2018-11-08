肝臟的救星！消除體內毒素 靠這5個關鍵

2018年11月08日 15:21 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

很多人有這樣的想法，他們處在沒有生病，卻又不是百分之百健康的「半健康」狀態，美國臨床營養學博士布藍特（JeffryBrand）稱這種現象為「半死半活症候群」。

半死半活症候群

「半死半活」，所指的是偏頗的飲食習慣、混亂的生活形態、抽菸喝酒、壓力、年齡、遺傳、環境污染等原因所造成的狀態。

布藍特博士以肝臟、消化器官的「解毒能力」為主要論點，指出解毒能力降低，造成體內毒素累積，導致身體的各種不適現象。

那麼，如何恢復解毒能力？

布藍特博士提出「恢復年輕的植物營養素計劃」。

所謂的有毒物質並不只是由外界而來，體內的代謝過程也會產生，擔任解毒工作的就是肝臟。

這個計劃藉著植物補充肝臟正常運作所必需的營養素，提高解毒能力，消除體內毒素，讓老化的腳步減緩。布藍特博士希望讓大多數「要死不活」的人身體健康，並且享受恢復年輕的效果。

雖然大家知道蔬菜和水果含有豐富的維生素、礦物質，但是最近研究進一步發現，它們還蘊藏了許多植物營養素，例如葡萄所含的多酚（polyphenol），能夠調整身體機能。

肝臟的救星

提升肝臟的解毒能力，需要哪些植物營養素？

直接解釋可能有點複雜，我們先來了解肝臟兩階段的解毒過程。

首先，血液中從肺或消化道吸收的毒物，流入肝臟，經過細胞色素（cytochromeP450）氧化，變成中間代謝物質，同時產生對身體有害的自由基。然後，這些中間代謝物質，與肝臟中的物質結合，變成尿或膽汁排出。

由此看來，即使第一階段運作正常，第二階段若運作不佳，中間代謝物質累積，產生新的毒素。另外過多的自由基，會損傷細胞，造成老化，甚至導致癌症的產生。

植物食物能提高肝臟的解毒能力嗎？ 美國臨床營養學布藍特博士提出，蔬菜水果中的營養素是肝臟的救星。

沒有特別不舒服，只是覺得模模糊糊、有點懶懶的、很容易累、什麼也不想做，這是因為老了嗎？

營養素可以消除這個現象。例如第一階段必須活化細胞色素，需要維生素C、維生素E、維生素B群，以及生物類黃酮（bioflavonoid，在中藥草中很多）等。

抑制自由基則需要具有抗氧化作用的植物營養素，如維生素C、維生素E、多酚，及胡蘿蔔素（carotene）、花青質（anthocyanin，就是草莓、葡萄的色素)、槲黃素（quercetin，蔥、蘋果裡就有)等。

促進第二階段反應的是植物營養素是蘿蔔硫素（sulforaphane）。十字花科的植物，包括花椰菜、甘藍菜、白菜，含量最豐富。

蔬菜和水果所含的植物營養素中，現在確認有數千種可以提高肝臟的解毒機能，也可以消除自由基，建議多吃這些有利的食物。

布藍特博士的「恢復年輕計劃」中，具體提出每天的菜單的重點：

1.每天積極食用強化解毒機能的蔬菜、水果；

2.吃大量食物纖維，以排出體內毒素；

3.不攝取如酒精之類對肝臟有負擔的食物；

4.少吃蛋、牛奶、乳酪、小麥等容易造成過敏的食品；

5.控制高脂肪、高糖食物的攝取量。

布藍特博士說，即使不是一輩子都這樣吃，只要先嘗試20天，就可以感受到身體的改變。就算沒有變年輕，這種飲食方式也比平常的營養更均衡，似乎可以聽到肝臟大聲叫好的聲音。

(中時電子報)