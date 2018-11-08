行政院會通過3機關5項組織法修正案 工程會業務移至國發會

友善列印
中時

行政院會上午通過國家發展委員會、財政部及所屬財政資訊中心、農業部農業改良總場組織法，以及國家龍潭原子能科技研究院設置條例修正草案，將送請立法院審議。其中工程會業務將移至國發會；原能會核能研究所改制成立行政法人國家龍潭原子能科技研究院；另外也將成立農業部農業改良總場。

人事行政總處人事長施能傑說，組改法案共涉及3個機關，其中工程會是整個業務移到國發會，工程會已成立20幾年，長期以來協助政府進行工程品質管理、督導跟採購，對政府貢獻非常大，但依民國99年行政院組織法設計，不再設立工程會，因此決定移給國發會負責，同時修正國發會組織法：核能研究所原本在原能會，但政院組織法修正，原能會也要轉型 為核能安全委員會，核能研究所未來轉型為行政法人國家龍潭原子能科技研究院；農業部下面本來就有很好的農改場，共有7個，還有兩個專業的改良場，農業部認為應該整合為農業改良總場。

人事總處表示，這次通過的相關機關組織法案重點有二，其一是整合政府機關的業務及資源，在現行行政院組織法既定架構下，微調部分機關的組織及業務職掌，其二是確立原能會核能研究所組改規劃。這次通過的組改法案將使行政院的組織架構及運作更臻完整及順暢，期盼後續立法院能支持加速完成立法，達到行政院組織改造精實、彈性、效能的目標。

(中時 )

國民黨黃國新黨部結合青年 全力… 台中》選戰焦點南移高雄 林佳龍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。