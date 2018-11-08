行政院會通過3機關5項組織法修正案 工程會業務移至國發會

2018年11月08日 15:40 中時 張理國

行政院會上午通過國家發展委員會、財政部及所屬財政資訊中心、農業部農業改良總場組織法，以及國家龍潭原子能科技研究院設置條例修正草案，將送請立法院審議。其中工程會業務將移至國發會；原能會核能研究所改制成立行政法人國家龍潭原子能科技研究院；另外也將成立農業部農業改良總場。

人事行政總處人事長施能傑說，組改法案共涉及3個機關，其中工程會是整個業務移到國發會，工程會已成立20幾年，長期以來協助政府進行工程品質管理、督導跟採購，對政府貢獻非常大，但依民國99年行政院組織法設計，不再設立工程會，因此決定移給國發會負責，同時修正國發會組織法：核能研究所原本在原能會，但政院組織法修正，原能會也要轉型 為核能安全委員會，核能研究所未來轉型為行政法人國家龍潭原子能科技研究院；農業部下面本來就有很好的農改場，共有7個，還有兩個專業的改良場，農業部認為應該整合為農業改良總場。

人事總處表示，這次通過的相關機關組織法案重點有二，其一是整合政府機關的業務及資源，在現行行政院組織法既定架構下，微調部分機關的組織及業務職掌，其二是確立原能會核能研究所組改規劃。這次通過的組改法案將使行政院的組織架構及運作更臻完整及順暢，期盼後續立法院能支持加速完成立法，達到行政院組織改造精實、彈性、效能的目標。

(中時 )