台中》選戰焦點南移高雄 林佳龍：更可呈現施政成績

台中市長林佳龍（右）請假首日遠征台北市輔選，接受廣播節目專訪。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時

台中市長林佳龍請假8日正式投入選戰首日，就遠征台北市幫多名民進黨議員候選人輔選。他表示，現任市長要靠自己的政績，台中執政的成績也可以幫助其他地方，透過輔選也可以將台中的政績傳播開來。至於選戰焦點南移高雄，他說，焦點不在台中，未嘗不是好事，更可呈現候選人的條件及施政成績。

林佳龍北上接受廣播電台專訪，並輔選多名議員候選人，頗有「母雞帶小雞」拉抬選情意味。林佳龍回應媒體表示，他也不知道自己是不是「母雞」，就盡量幫忙其他候選人作最後衝刺，台中市近幾年的發展受肯定、改變看得見，他也樂於把台中政績，透過輔選傳播開來。

對於自己選情，林佳龍表示，根據內部民調結果，他還是穩定領先，在支持率、最後表態率及投票情形，都還在做最後衝刺，選票必須要投出來才是真正的票，他相信選舉最後的輸贏不會很大，讓自己支持者有信心，同時又有危機感，是最有助於催票。

林佳龍自我分析指出，他的看好度目前還是領先很多，但支持度比較拉近了，不過，這樣也有助於支持者的危機感及出來投票意願。

至於過去選戰總是喊出「決戰中台灣」，而此次選舉焦點及資源轉移到高雄。林佳龍說「每個地方都很重要」，他在台中執政的成績也可以幫助別的地方。他是現任市長呈現政績讓人民有感，靠自己的政績就是最好的民調。選戰焦點不在台中，未嘗不是好事，更可呈現候選人的條件及施政成績。

近日中部空汙嚴重，林佳龍指出，空汙在秋冬一般會比較嚴重，有境內及境外原因造成，8日空汙嚴重主因是境外原因。台中市今年的空氣品質整體而言有改善，也比全國平均情況好一點，但是，離理想目標還有距離，將號召所有的人一起減少空氣的汙染。

至於是否擔心投票當天空氣狀況是否會影響選情？林佳龍回應指出，台中市府對空污改善的努力，一般市民也肯定作為，已要求火力發電廠減煤降載及加嚴排放標準，以天然氣來取代生媒等都是努力方向。他強調，不要把空汙政治化，或轉為選舉的議題 空汙的改善是要全民一起來。

(中時 )

行政院會通過3機關5項組織法修正… 台中》林佳龍陪綠營議員迪化街拜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。