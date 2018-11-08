台中》選戰焦點南移高雄 林佳龍：更可呈現施政成績

2018年11月08日 15:27 中時 陳淑芬

台中市長林佳龍請假8日正式投入選戰首日，就遠征台北市幫多名民進黨議員候選人輔選。他表示，現任市長要靠自己的政績，台中執政的成績也可以幫助其他地方，透過輔選也可以將台中的政績傳播開來。至於選戰焦點南移高雄，他說，焦點不在台中，未嘗不是好事，更可呈現候選人的條件及施政成績。

林佳龍北上接受廣播電台專訪，並輔選多名議員候選人，頗有「母雞帶小雞」拉抬選情意味。林佳龍回應媒體表示，他也不知道自己是不是「母雞」，就盡量幫忙其他候選人作最後衝刺，台中市近幾年的發展受肯定、改變看得見，他也樂於把台中政績，透過輔選傳播開來。

對於自己選情，林佳龍表示，根據內部民調結果，他還是穩定領先，在支持率、最後表態率及投票情形，都還在做最後衝刺，選票必須要投出來才是真正的票，他相信選舉最後的輸贏不會很大，讓自己支持者有信心，同時又有危機感，是最有助於催票。

林佳龍自我分析指出，他的看好度目前還是領先很多，但支持度比較拉近了，不過，這樣也有助於支持者的危機感及出來投票意願。

至於過去選戰總是喊出「決戰中台灣」，而此次選舉焦點及資源轉移到高雄。林佳龍說「每個地方都很重要」，他在台中執政的成績也可以幫助別的地方。他是現任市長呈現政績讓人民有感，靠自己的政績就是最好的民調。選戰焦點不在台中，未嘗不是好事，更可呈現候選人的條件及施政成績。

近日中部空汙嚴重，林佳龍指出，空汙在秋冬一般會比較嚴重，有境內及境外原因造成，8日空汙嚴重主因是境外原因。台中市今年的空氣品質整體而言有改善，也比全國平均情況好一點，但是，離理想目標還有距離，將號召所有的人一起減少空氣的汙染。

至於是否擔心投票當天空氣狀況是否會影響選情？林佳龍回應指出，台中市府對空污改善的努力，一般市民也肯定作為，已要求火力發電廠減煤降載及加嚴排放標準，以天然氣來取代生媒等都是努力方向。他強調，不要把空汙政治化，或轉為選舉的議題 空汙的改善是要全民一起來。

(中時 )