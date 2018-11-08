抗癌鬥士兩地跑化療 大隊接力最後一棒完成心願

2018年11月08日 15:34 中時 王思慧

自幼罹患小兒麻痺症台裔加籍嚴榮宗（左），在中正紀念堂3樓四展廳展出畫展，他在現場創作以示紀念。（王思慧攝影）

周大觀文教基金會為鼓勵弱勢的罹癌學生，特別設置 「抗癌圓夢助學基金」，今天在中正紀念堂頒給9位抗癌學生。其中學童黃紹華在小學六年級確診罹患癌症，原本喜歡打籃球的他，只能雲林彰化兩地跑化療，曾跟師長說想要回學校跑大隊接力賽。為完成他的心願，醫院特別准假2小時，讓黃紹華跑最後一棒完賽，抵達終點時全校師生都歡呼鼓掌，期待他能早日返校。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，獲頒2018周大觀抗癌圓夢助學金學生共有100位，每人2萬元，希望罹癌學生能努力向學、忘記病痛，活出希望。

原本就讀雲林縣石榴國小六年級的黃紹華，假日喜歡和同學們一起打籃球，沒想到在去年的2月晚上回家後全身痠痛、大小腿莫名出現瘀青，經過6次看診抽血檢查，才被確診是血癌。

醫生建議轉院到台北台大醫院，抗癌醫療設備較齊全，但紹華的家境不好，無法北上治療，於是選擇就近的彰化基督教醫院，讓現階段的紹華接受最好的治療。紹華父母常請假照顧兒子，現在病情較穩定，利用周末從雲林到彰基做化療，一次都要花6個小時以上，不過父母再苦也要讓紹華趕快好起來。

紹華在醫院化療時，表達想參加學校運動會的意願，後來順利向院方請假2小時，讓他能返校參與運動會，為讓紹華能有參與感，特別讓他負責大隊接力最後一棒。

原本媽媽希望他用走的就好，不過紹華看到全班同學為了他衝刺，他說「這是大隊接力，我也想和大家一起跑」，但紹華的體力實在不堪負荷激烈奔跑，沒多久他就慢了腳步，後來紹華的全班同學、導師都陪伴在旁跑完最後100公尺，其他班同學更特別讓紹華首個衝過終點線，留下感人的一幕。

另外，自幼罹患小兒麻痺症台裔加籍嚴榮宗，不侷限自身障礙，將篆刻與繪畫結合成精美的畫作，甚至成為加拿大SFCA肯定的國際畫家。全球知名品牌Rosemary畫筆公司，更以他的名字來為兩套新出的畫筆命名，成為史上第一位獲此殊榮的台裔加籍。今起嚴榮宗畫展在中正紀念堂3樓四展廳展出，到11月21日止。

(中時 )