旅遊電商新模式 「LINE旅遊」上線

2018年11月08日 15:26 工商 姚舜

LINE今（8）日宣布推出全新服務「LINE旅遊」，攜手雄獅旅遊、Agoda、KKday、Tripresso旅遊咖，打造一站式旅遊預訂服務，提供全台2100萬LINE用戶豐富多元的旅遊產品選擇，包括95間航空公司的航班、全球數十萬間住宿選擇（陸續增加）、遍佈80個國家的體驗活動，以及來自30間以上知名旅行社的團體行程。

「LINE旅遊」並標榜每筆交易將享有LINE Points點數回饋。此外，LINE旅遊更是強大的行程規劃工具，無痛整合訂單、航班、住宿、景點等不同旅遊元件，並貼心提供1萬5千筆熱門景點介紹，還可與LINE好友共同編輯行程，完美結合LINE社群基因，預計於今（2018）年11月28日正式在台上線。

根據交通部觀光局統計，去（2017）年國人出國人次高達1,565萬，平均每人一年出國次數為0.66次，遠高於日本平均0.14次，足見海外旅遊的商機無限。據觀光局資料並顯示，台灣人選擇自助旅行的比例將近7成，台灣消費者對於旅遊預訂的需求極為龐大。

LINE台灣電子商務部旅遊服務負責人林師歡表示，從自身經驗到對台灣用戶旅遊習慣的觀察，一次自助旅行所需要準備的功課、耗費的時間與精力，不亞於寫一篇三學分的期末報告。因此，如何讓自助旅行的預定更輕鬆、行程規劃更方便，便成為LINE旅遊規劃服務的初心。

「LINE旅遊」4大服務特色為：一站式預訂、行程規劃、景點介紹、社群分享。機票、住宿、體驗活動，甚至團體行程都訂得到。站內即可查詢訂單明細與狀態，不再需重複點開不同網站或應用程式，即可查看完整的訂單內容。

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