穿著無變化？蔡英文：讓大家更專注在重要議題

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穿　蔡英文總統穿著問題經常被外界討論，蔡英文接受女性團體專訪表示，對於自己穿著，她想要維持一貫性，不要太多變化，「讓大家專注在更重要的議題上」。她也呼籲全球女性跳脫框架和命運說，做想做的事，未來也會全力爭取台灣和全世界的性別平等。

世界女記者暨作家協會（AMMPE）在台北時間8日凌晨舉行英國倫敦年會茶會，會中播放蔡英文總統接受該協會前會長、現任智利分會副會長馬汀妮茲專訪的影片，針對女性參與公共事務及個人生活與職涯等議題回應提問。

對於成為台灣首位女性總統，蔡英文說，這是條漫長的路，「但我現在是這個國家的總統了」。她說，自己的父母給孩子很多空間做自己。「因此，我可以自己決定想過怎樣的生活以及想到哪裡受教育」。

蔡英文表示，她父親唯一干涉她的事情，就是大學選系。「事實上，他花了一些時間和我討論，他認為法律是適合女生讀的科系」，因為律師或熟悉法律事務的人有能力保護自己和他人，也認為當教授或老師是好的職業，「當時我想，也許多唸幾年的書，我就可以成為教授」。

蔡英文表示，剛畢業時，她想過要當大學教授，後來因緣際會加入政府經貿談判團隊，成為專業談判人員。2000年獲邀擔任部長，負責高度政治性且備受矚目的兩岸關係。這項經歷以及學歷與專業訓練，成就她日後的工作，「但部長和總統的工作是很不一樣的」。

2008年她在年輕黨員相勸下角逐黨主席，蔡英文表示，這是台灣政治發展非常重大的一步，因為傳統上女性通常不會和黨主席聯想在一起，而她勇於接受參選的挑戰。

對於穿著風格多年來都未沒變，她說，她想要維持一貫性，不要太多變化，讓大家專注在更重要的議題上。

蔡英文表示，女性從事公職當然有一些劣勢，「尤其是對女性角色的傳統觀念」。女性以往從事照顧者的工作，扮演支持者的角色。「但是，現況已迥然不同」。女性的角色從照顧者演變到現在，有許多女性從政案例，她說，這些女性表現優異，展現傳統角色中照顧從者的關懷特質。

蔡英文表示，女性應該跳脫女人應該或不該做什麼的傳統觀念，可以從事任何她們能做、想做的事。「對於每一位女性，特別是年輕女性，我要說的是，做你認為你能完成並且想完成的事」。

她說，從小就覺得哥哥做得到的事，她也做得到。從名校畢業後擔任教授，她我勝任許多工作，因此更有信心，相信自己能做更多。未來也一定會全力爭取台灣或全世界的性別平等。

蔡英文指出，台灣社會已經接受女性擔任總統和三軍統帥，面對這樣的考驗，台灣社會表現相當成熟，台灣人有勇氣衝破「玻璃天花板」，在世界其他地方，有許多女性政治家想要有更多的成就，她希望台灣能對她們有所啟發。

她也呼籲全球女性，「我們沒有框架，不該接受命運說，我們可以去做想做的事，完成能完成的事」。

(工商 )

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